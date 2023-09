Alterações climáticas afetam qualidade do ar e aumentam poluição, alerta OMM

As alterações climáticas estão a provocar cada vez mais ondas de calor, a piorar a qualidade do ar e a aumentar a poluição. A conclusão é da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que esta terça-feira apresentou um relatório sobre o clima, onde defende que a fraca qualidade do ar e as alterações climáticas devem ser combatidas em conjunto.

No documento, a OMM destaca que o fumo dos incêndios tem graves consequências para a saúde humana, dos ecossistemas e das culturas e que a onda de calor do ano passado levou a mais poluição pelo ozono.

Mas, ainda de acordo com a agência das Nações Unidas, os parques e as árvores podem atenuar as “ilhas de calor urbanas”.

Os cientistas alertam que, se por um lado as alterações climáticas são uma ameaça a médio prazo, a poluição do ar pode ser medida no espaço de dias ou semanas e é mais localizada.

O relatório da OMM foi divulgado na véspera do Dia Internacional do Ar Limpo para o Céu Azul, uma efeméride celebrada a 07 de setembro que que este ano tem como tema “Juntos pelo Ar Limpo”.

Com esta ação as Nações Unidas visam alertar para os efeitos da poluição atmosférica e da necessidade de os Estados cooperarem para uma melhor qualidade do ar.