AIE: Cooperação internacional mais forte será fundamental para alcançar as metas climáticas

A atualização do Roteiro Net Zero da Agência Internacional de Energia (AIE) mostra que uma maior ambição e implementação, apoiada por uma cooperação internacional mais forte, será fundamental para alcançar as metas climáticas

Dirigir as emissões de gases com efeito de estufa do sector energético mundial para zero e limitar o aquecimento global a 1,5 °C continua a ser possível devido ao crescimento recorde das principais tecnologias de energia limpa, embora o impulso precise de aumentar rapidamente em muitas áreas, de acordo com uma nova edição do “Roteiro Net Zero histórico da AIE ” .

O novo Roteiro estabelece um caminho global para atingir a meta de 1,5 °C, fornecendo uma atualização abrangente do relatório original inovador que foi publicado em 2021 e serviu como uma referência essencial para os decisores políticos, a indústria, o setor financeiro e sociedade civil . A Atualização de 2023 incorpora as mudanças significativas no panorama energético nos últimos dois anos, incluindo a recuperação económica pós-pandemia e o crescimento extraordinário em algumas tecnologias de energia limpa – mas também o aumento do investimento em combustíveis fósseis e emissões teimosamente elevadas.

Desde 2021, o crescimento recorde da capacidade de energia solar e das vendas de automóveis eléctricos está em linha com um caminho rumo a emissões líquidas zero a nível mundial até meados do século, tal como os planos da indústria para a implantação de nova capacidade de produção para eles. Isto é significativo, uma vez que estas duas tecnologias sozinhas proporcionam um terço das reduções de emissões entre hoje e 2030 no caminho. A inovação em energia limpa também tem proporcionado mais opções e reduzido custos tecnológicos. No Roteiro original da AIE para 2021, as tecnologias ainda não disponíveis no mercado proporcionaram quase metade das reduções de emissões necessárias para atingir zero emissões líquidas em 2050. Esse número caiu agora para cerca de 35% na atualização deste ano.

No entanto, são necessárias ações mais ousadas nesta década. No caminho líquido zero atualizado deste ano, a capacidade global de energia renovável triplica até 2030. Entretanto, a taxa anual de melhorias na eficiência energética duplica, as vendas de veículos elétricos e bombas de calor aumentam acentuadamente e as emissões de metano do setor energético caem 75%. Estas estratégias, que se baseiam em tecnologias comprovadas e muitas vezes económicas para reduzir as emissões, em conjunto proporcionam mais de 80% das reduções necessárias até ao final da década.

“Manter vivo o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 °C exige que o mundo se reúna rapidamente. A boa notícia é que sabemos o que precisamos fazer – e como fazê-lo. Nosso Roteiro Net Zero para 2023 , baseado nos dados e análises mais recentes, mostra um caminho a seguir”, disse o Diretor Executivo da AIE, Fatih Birol . “Mas também temos uma mensagem muito clara: uma cooperação internacional forte é crucial para o sucesso. Os governos precisam de separar o clima da geopolítica, dada a escala do desafio que enfrentam.”

O Roteiro descreve um caminho para emissões líquidas zero para o sector energético global até 2050, mas reconhece a importância de promover uma transição equitativa que tenha em conta as diferentes circunstâncias nacionais. Por exemplo, as economias avançadas atingem o zero líquido mais cedo para permitir mais tempo às economias emergentes e em desenvolvimento. E o caminho para emissões líquidas zero alcança o pleno acesso a formas modernas de energia para todos até 2030 através de um investimento anual de quase 45 mil milhões de dólares por ano – pouco mais de 1% do investimento no setor energético.

No entanto, permanecer no caminho certo significa que quase todos os países devem avançar com as datas previstas para zero emissões líquidas. Depende também da mobilização de um aumento significativo do investimento, especialmente nas economias emergentes e em desenvolvimento. No novo caminho zero, os gastos globais com energia limpa aumentam de 1,8 biliões de dólares em 2023 para 4,5 biliões de dólares anuais no início da década de 2030.

No cenário actualizado de emissões líquidas zero, um enorme aumento da capacidade de energia limpa, impulsionado por políticas, reduz a procura de combustíveis fósseis em 25% até 2030, reduzindo as emissões em 35% em comparação com o máximo histórico registado em 2022. Em 2050, a procura de combustíveis fósseis cai 80%. Como resultado, não são necessários novos projectos de petróleo e gás a montante de longo prazo. Nem o são as novas minas de carvão, as extensões de minas ou as novas centrais de carvão inabaláveis. No entanto, é necessário um investimento contínuo em alguns activos de petróleo e gás existentes e em projectos já aprovados. Sequenciar o aumento do investimento em energia limpa e o declínio do investimento no fornecimento de combustíveis fósseis é vital para evitar picos de preços prejudiciais ou excessos de oferta.

Cadeias de abastecimento mais resilientes e diversificadas para tecnologias de energia limpa e os minerais essenciais necessários para as produzir são fundamentais para a construção de um setor energético com emissões líquidas zero, de acordo com o relatório. No entanto, é igualmente vital que as cadeias de abastecimento permaneçam abertas, dado o ritmo e o âmbito do desenvolvimento de energias limpas necessário.

O relatório sublinha a importância de uma cooperação internacional mais forte para limitar o aquecimento global a 1,5 °C. Alerta que a incapacidade de aumentar suficientemente a ambição e a implementação entre agora e 2030 criaria riscos climáticos adicionais e tornaria a consecução do objectivo de 1,5 °C dependente da implantação massiva de tecnologias de remoção de carbono, que são dispendiosas e não comprovadas à escala. Num Caso de Acção Atrasada que o relatório examina, o fracasso na expansão da energia limpa com rapidez suficiente até 2030 significa que quase 5 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono teriam de ser removidos da atmosfera todos os anos durante a segunda metade deste século. Se as tecnologias de remoção de carbono não funcionarem a esta escala, não será possível regressar a temperatura a 1,5 °C.

“Remover carbono da atmosfera é muito caro. Devemos fazer todo o possível para parar de colocá-lo lá”, disse o Dr. Birol. “O caminho para 1,5 °C diminuiu nos últimos dois anos, mas as tecnologias de energia limpa mantêm-no aberto. Com o impulso internacional a crescer por trás dos principais objectivos globais, como triplicar a capacidade renovável e duplicar a eficiência energética até 2030, o que, em conjunto, levaria a um declínio mais forte na procura de combustíveis fósseis nesta década, a cimeira climática COP28 no Dubai é uma oportunidade vital para nos comprometermos com uma ambição mais forte. e implementação nos anos restantes desta década crítica.”