Agricultura Sustentável: Cientistas reúnem-se no Quénia para promover o comércio de sementes certificadas

Mais de 200 cientistas de todo o mundo iniciaram uma reunião de quatro dias em Nairóbi, capital do Quénia para discutir novas maneiras de promover o comércio de sementes certificadas.

A conferência, sob o tema “Garantia da qualidade das sementes e avanços tecnológicos para adaptação climática em direção à segurança alimentar e nutricional sustentável”, é a primeira do gênero realizada no Quénia, o que oferece uma oportunidade para as partes interessadas compartilharem experiências, conquistas, desafios e oportunidades que podem ser aproveitadas para impulsionar a comercialização de sementes de alta qualidade.

Andrew Karanja, secretário de gabinete do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Pecuário do Quênia, disse que o acesso a sementes e insumos de qualidade é um determinante crítico da produtividade agrícola.

“A certificação de sementes é um processo robusto que desempenha um papel fundamental na promoção da produtividade das culturas, na manutenção da integridade genética e no fomento da confiança do mercado”, disse Karanja.

Ele observou que o Quénia e outros países africanos investiram pesadamente em instalações e serviços de produção de sementes nas últimas duas décadas, acrescentando que o setor agrícola tem um impacto significativo na segurança alimentar, no crescimento económico e na estabilidade social.

O Quénia pediu a revisão das estruturas regulatórias e de apoio existentes globalmente, promovendo mercados de sementes competitivos com barreiras mínimas e facilitando o comércio responsável de produtos agrícolas de alta qualidade.

O Quénia exortou os governos africanos a desenvolver estratégias que aumentem a disponibilidade de sementes de qualidade, capazes de resistir a eventos climáticos extremos ligados às mudanças climáticas.