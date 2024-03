África terá falta de 2,5 trilhões de dólares em financiamento climático até 2030, diz ONU

A África ficará com 2,5 trilhões de dólares a menos do financiamento necessário para lidar com as mudanças climáticas até 2030, disse uma autoridade da ONU na segunda-feira, acrescentando que o continente é o que menos contribui para as emissões de gases de efeito estufa, embora veja alguns dos os piores impactos.

África atrai apenas 2% dos investimentos globais em energia limpa, mas precisa de 2,8 trilhões de dólares de investimento no sector até 2030, disse o economista-chefe da Comissão Económica das Nações Unidas para África, Hanan Morsy, numa conferência em Victoria Falls, no Zimbabué, alertando contra as consequências do subfinanciamento.

“Acabamos num círculo vicioso com défices de investimento aumentando o risco de exposição e agravando o impacto, desgastando ainda mais o espaço fiscal e aumentando os custos financeiros”, disse ela.

Apesar de produzirem baixas emissões em comparação com outros continentes, as alterações climáticas estão a custar aos países africanos 5% do produto interno bruto (PIB) anualmente, disse Morsy.

Em média, cada africano produziu 1,04 toneladas de emissões de dióxido de carbono em 2021, menos de um quarto da média global, revelou um relatório conjunto da ONU e da União Africana no ano passado .

O relatório afirma que a taxa média de aquecimento em África foi de 0,3 graus Celsius por década no período 1991-2022, em comparação com 0,2 graus no mundo como um todo.

“A situação é ainda agravada pela pesada dívida pública”, disse Morsy, acrescentando que os países africanos pagam juros sobre a dívida 1,7 pontos percentuais mais elevados do que outros países. “Os países estão a gastar mais no serviço da sua dívida do que na ação climática.”

Muitos oradores na conferência da UNECA apelaram à reforma da arquitetura financeira global.

“Temos de abordar a questão das perceções de risco e das classificações de crédito injustas que oferecem a África opções limitadas de empréstimo”, disse o Secretário Executivo da UNECA, Claver Gatete.

Ele citou dados do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas que estimavam que a subjetividade das notações de crédito estava a custar a África até 74,5 mil milhões de dólares.