África perdeu espaço fiscal e deve controlar os gastos, disse a Diretora Geral do FMI

Os países africanos “perderam reservas de que poderão necessitar caso haja outro choque inesperado”, alerta a responsável do Fundo Monetário Internacional.

A disciplina orçamental está de volta à agenda africana após um aumento na despesa pública para fazer face à pandemia da Covid-19 e às perturbações causadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

Embora ninguém esteja a usar a temida palavra austeridade, abordar a espiral crescente da dívida e dos custos do défice está a tornar-se “particularmente crítico”, disse a chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) aos jornalistas. O aumento da despesa devido às taxas de juro mais elevadas, especialmente na África Subsariana, com 14% das receitas a destinarem-se agora ao serviço da dívida.

“Os países, em geral, perderam as reservas de que poderão necessitar caso haja outro choque inesperado”, disse a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva.

Ela reconheceu, no entanto, que será difícil cortar despesas num ano eleitoral intenso , com eleições nomeadamente no Gana, no Senegal e na África do Sul.

Em vez de cortes drásticos na despesa, recomendou medidas específicas, como colmatar lacunas fiscais e avaliar a qualidade da despesa pública.

Tanto em todo o mundo como dentro de África, disse ela, os desempenhos económicos divergentes estão na ordem do dia.

Ainda assim, ela apontou para o “triplo aperto financeiro” que afecta países em todo o continente: reservas cada vez menores; taxas de juro elevadas que quadruplicaram os custos do serviço da dívida em comparação com a era pré-Covid, com a correspondente depreciação cambial; e a estagnação da assistência oficial ao desenvolvimento por parte dos países ricos.

O fraco desempenho das principais economias também derruba toda a região. O Fundo desceu no início desta semana a sua projeção de crescimento para a África do Sul em 0,8 pontos percentuais, com um crescimento de 1% agora previsto para 2024.

A preocupação imediata, disse Georgieva, é garantir que os bancos centrais possam levar as economias a uma aterragem suave após o aumento da inflação pós-pandemia.

“A questão número um é como os bancos centrais terminam o trabalho”, afirmou ela. “Os mercados hoje dizem-lhes: ‘Avancem mais rápido, esperamos que vocês relaxem mais rápido’. E os bancos centrais precisam de ser guiados pelos dados e não pelas expectativas exuberantes dos mercados.”

Ela alertou para os riscos duplos da flexibilização prematura: poderia exacerbar a inflação, mas manter as taxas de juro elevadas durante demasiado tempo aumenta os custos dos empréstimos.