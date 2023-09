África do Sul sem dinheiro busca cortes nas despesas, colocando Ramaphosa em posição difícil

O Tesouro Nacional da África do Sul, com dificuldades financeiras, apresentará ao Presidente Cyril Ramaphosa um plano de poupança de dinheiro para reduzir o número de departamentos governamentais e entidades estatais.

O país, oprimido por um elevado défice orçamental, deve aumentar as receitas fiscais ou emitir mais dívida se o governo não conseguir reduzir os gastos, disse o recém-nomeado Diretor-Geral do Tesouro Nacional, Duncan Pieterse.

“Não lidar com gastos ineficientes e não reconfigurar o Estado significa que vamos ter que pedir mais empréstimos ou aumentar os impostos”, disse Pieterse durante um briefing online. “Ambas as opções têm as suas próprias consequências difíceis e negativas neste ambiente, onde o custo do serviço da dívida é muito mais elevado do que muitas partes do orçamento.”

A preocupação com as difíceis perspectivas fiscais do país atingiu as obrigações sul-africanas esta semana, depois de ter confirmado que o estado já enfrentava “resistência” dos investidores ao aumento da emissão.

O plano será apresentado ao presidente antes de um mini-orçamento agendado para 1 de Novembro, no qual o Ministro das Finanças, Enoch Godongwana , deverá anunciar um pacote de medidas para controlar os gastos.

As recomendações colocarão Ramaphosa numa posição difícil antes das eleições do próximo ano, quando os membros do seu partido, o Congresso Nacional Africano, provavelmente o pressionarão para manter enormes programas de gastos sociais. Estas incluem a extensão de uma subvenção temporária para ajudar a amortecer o impacto da pandemia de Covid-19.

As sondagens de opinião mostram que o ANC corre o risco de perder a maioria nas eleições.

Ramaphosa já parece relutante em ceder aos planos do seu Tesouro, dizendo que o corte de gastos “não era necessariamente” a solução para a crise fiscal pendente do país.

Durante o seu discurso sobre o Estado da Nação em Fevereiro, Ramaphosa disse que o Tesouro tinha previsto poupanças de 27 mil milhões de rands (1,4 mil milhões de dólares) ao reconfigurar o estado. Essas medidas incluiriam o corte de empresas estatais e departamentos governamentais.

Pieterse disse que o Tesouro tem trabalhado ao lado da presidência para compilar recomendações. “Esse trabalho continua em discussão”, disse ele, acrescentando que o Tesouro colocará “as soluções de compromisso de forma nítida e clara no centro do processo orçamental”, ao mesmo tempo que aconselhará o presidente e os seus ministros “nos termos mais claros possíveis”.