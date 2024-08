África caminha para mais uma guerra mortífera no Congo, alimentada pela corrida aos minerais essenciais para a transição energética

A África está a caminho de uma repetição de uma guerra que ocorreu entre a República Democrática do Congo (RDC), Ruanda e Uganda entre agosto de 1998 e julho de 2003. Quando a guerra terminou, nove países africanos e 20 grupos rebeldes estavam envolvidos. Pelo menos 5,4 milhões de pessoas morreram em combates, doenças e desnutrição. Sete milhões foram deslocados. A Grande Guerra da África, como veio a ser conhecida, foi o conflito mais mortal do mundo desde a Segunda Guerra Mundial.

Hoje, o conflito entre os líderes congoleses e ruandeses se aguçou perigosamente, as iniciativas de paz entraram em colapso, uma corrida armamentista está em andamento e confrontos mortais entre ambos os lados e milícias alinhadas a eles são frequentes. Todas as luzes de alerta apontam para uma repetição da guerra de 1998-2003.

As tensões vêm fervendo há anos, com relatos frequentes de sérios confrontos transfronteiriços nas províncias orientais da RDC. As conversas sobre guerra e violência aumentaram na preparação para as eleições da RDC em dezembro de 2023 e se intensificaram nos últimos sete meses. Semanas antes da votação, o presidente da RDC Félix Tshisekedi disse que o presidente de Ruanda, Paul Kagame, estava se comportando como Hitler e tinha ambições de expandir o Ruanda para o leste da RDC. “Prometo que ele acabará como Hitler”, ele alertou. Ruanda disse que as palavras de Tshisekedi são uma ” ameaça alta e clara “.

Em 9 de julho, um relatório de especialistas das Nações Unidas confirmou acusações amplamente divulgadas de que o Uganda e o Ruanda estão apoiando o poderoso grupo rebelde M23 no leste da RDC. Ele alertou que a crise “carregava o risco de desencadear um conflito regional mais amplo”. A porta-voz do governo do Ruanda, Yolande Makolo, respondeu que Tshisekedi havia “consistentemente ameaçado declarar guerra ao Ruanda” e que o seu país “continuará a se defender”.

As razões para a luta são antigas e complexas, mas atualmente se resumem à tentativa de vários jogadores de dominar os abundantes recursos minerais da RDC. Após o genocídio de Ruanda em 1994 , no qual um milhão de membros do grupo étnico Tutsi foram mortos principalmente por grupos étnicos Hutu, as milícias implicadas nos assassinatos fugiram para o leste da RDC. O exército ruandês os perseguiu, argumentando que tinha que prender os perpetradores do genocídio e destruir as suas redes.

Isso aconteceu novamente em 1998, desencadeando a grande guerra e gerando uma rede de interesses adquiridos envolvendo de nações vizinhas e milícias armadas, mercenários, empresas de mineração, políticos locais e regionais, China, EUA e outras potências globais que buscam uma posição na região. Grande parte do território da RDC foram “ocupadas” por grupos armados implacáveis que lucram com a mineração ilegal.

A RDC produz quase 70% do cobalto do mundo, enquanto a Região dos Grandes Lagos é rica em estanho, tântalo, tungstênio, lítio e ouro — todos os quais são componentes-chave de baterias de veículos elétricos, celulares, geladeiras, joias, peças de aviões, carros e outros bens.

Em 2020, empresas chinesas possuíam ou tinham participações em 15 das 19 minas produtoras de cobalto na RDC. Entre 2022 e 2050, a demanda por níquel dobrará, o cobalto triplicará e o lítio aumentará dez vezes, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

Uma conflagração afetará ou atrairá potencialmente outros países. Além da RDC, Ruanda, Uganda e Burundi, uma infinidade de grupos armados já está na região. A missão de paz da ONU de 11.000 homens (que atende pela sigla francesa MONUSCO) deveria deixar o país até o final do ano, mas foi solicitada pelo governo congolês para permanecer indefinidamente.

África do Sul, Malawi e Tanzânia já têm tropas na RDC como parte da missão de paz da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral implantada lá em dezembro de 2023. Os vizinhos da RDC, Angola, República do Congo, Tanzânia, Quénia e Zâmbia podem ser atraídos para a luta. Uma Força Regional da Comunidade da África Oriental saiu da RDC em dezembro de 2023 e pode ser atraída de volta para o conflito.

Isso não é tudo. O Global Centre for the Responsibility To Protect diz que há pelo menos 120 milícias armadas operando na região, enquanto grupos mercenários como o Wagner Group da Rússia foram contratados por vários atores. Preocupantemente, a RDC tem estocado armas. Os gastos militares do país tiveram o maior aumento do mundo em 2023, de acordo com o Stockholm International Peace Research Institute . Os gastos com veículos blindados, drones e outros equipamentos militares mais que dobraram em um ano para US$ 794 milhões.

O conflito de 1998-2003 terminou porque fortes líderes continentais intervieram por meio do diálogo. Em 2000, os líderes africanos adotaram a Declaração de Lomé que proibiu expressamente golpes, dando assim à União Africana a autoridade para enfrentar os beligerantes.

O clima político atual, chamado de “ epidemia ” de golpes pelo Secretário-Geral da ONU, António Guterres, torna mais difícil intervir. Também falta liderança continental do tipo do início dos anos 2000. Em sua última reunião em 12 de julho, a União Africana — sua autoridade já minada por líderes golpistas no Mali, Níger, Burkina Faso e outros que estão passando por retrocessos democráticos — falhou em sequer colocar a crise dos Grandes Lagos em sua agenda.

Tentativas de fechar um novo acordo de paz fracassaram. Em 27 de julho, o presidente da RDC, Tshisekedi, disse em uma reunião em Paris: “Há dois processos. Houve o Processo de Nairóbi, conduzido por Uhuru Kenyatta, que, infelizmente, foi posteriormente administrado pelo novo presidente William Ruto. Ele o administrou muito mal. O processo está quase morto.”

A segunda iniciativa, o Processo de Luanda liderado pelo presidente angolano João Lourenço, fez poucos progressos após uma reunião desastrosa em fevereiro.

A pedido dos EUA, os beligerantes têm observado uma trégua humanitária por quase um mês, mas os confrontos continuaram. Essa trégua deve ser usada por líderes internacionais — o Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken tem se envolvido ao lado do Presidente João Lourenço de Angola — para encorajar Tshekedi da RDC e Kagame de Ruanda a baixarem a retórica e se sentarem à mesa. A China, que vendeu armas para ambos os lados este ano e é o principal ator econômico estrangeiro no setor de mineração da RDC, deve fazer o mesmo. A Suíça e os Emirados Árabes Unidos (ambos com interesses de mineração na RDC) também devem agir.

Crucialmente, líderes regionais como Angola, África do Sul, Nigéria e Quénia devem assumir um papel de liderança ao lado do presidente de Angola para evitar uma deterioração e afirmar os interesses da África.