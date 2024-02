AFRICA 360°

Bem-vindo ao África 360°, um boletim informativo sobre a situação actual do continente em matéria de Integração Regional, Economia e Desenvolvimento — e para onde se dirige.

Destaques das notícias de hoje

África do Sul: O crescimento económico permanecerá baixo nos próximos três anos ( SAnews )

Espera-se que a economia da África do Sul cresça cerca de 1,6% nos próximos três anos, com o Produto Interno Bruto (PIB) real a atingir 0,6% em 2023. “Apesar da melhoria das perspetivas globais para 2024, o crescimento a curto prazo da África do Sul continua prejudicado por menores preços das matérias-primas e restrições estruturais”, disse o Ministro das Finanças, Enoch Godongwana . A Revisão do Orçamento do Tesouro Nacional para 2024 explicou que a redução de carga e os desafios no transporte ferroviário de mercadorias e nos portos “continuam a perturbar a atividade económica e a limitar o potencial de exportação do país”. “Estão em curso reformas abrangentes nestes sectores, embora seja necessário algum tempo para ver uma recuperação do crescimento. O consumo das famílias está sob pressão devido aos elevados custos de vida e o investimento permanece baixo devido à fraca confiança e às difíceis condições empresariais associadas a constrangimentos estruturais, incluindo cortes sistemáticos de energia.

Zâmbia proíbe exportações de milho durante período de seca (África Oriental)

O governo da Zâmbia anunciou terça-feira uma restrição à exportação de milho e farinha de milho devido a um período de seca prolongado que pode afetar a colheita. O Ministro da Agricultura, Reuben Phiri, disse que a restrição só será levantada após uma avaliação cuidadosa da próxima colheita. Ele, no entanto, disse que o país tem atualmente segurança alimentar, com cerca de 800 mil toneladas métricas de milho, o que é suficiente para levar o país para além da próxima colheita.

Camarões: Consulta do Artigo IV de 2023 (FMI)

A recuperação económica dos Camarões prosseguiu num contexto de pressões de segurança interna, de aumento dos riscos de repercussão regional e de contínuas incertezas económicas globais. A inflação permanece elevada, embora em desaceleração, e embora os Camarões sejam a maior economia da CEMAC com amplo potencial económico, são um Estado frágil e afetado por conflitos. Os fatores de fragilidade incluem um elevado peso da dívida, fraquezas institucionais e de governação, divisões internas, exclusão social, insurgência, conflitos ao longo das fronteiras e uma frequência crescente de catástrofes naturais relacionadas com o clima. Os riscos políticos estão a aumentar, com tensões em torno da sucessão presidencial e potenciais repercussões na região.

4ª Edição do Fórum da CEDEAO sobre Mineração e Petróleo será realizada em Cotonou (CEDEAO)

A República do Benin acolhe a ECOMOF 2024, que terá lugar no Palacio dos Congressos, em Cotonou, de 22 a 24 de Fevereiro de 2024, sob o tema – “Recursos e tecnologias geo-extrativas: quais são as estratégias de agrupamento para a criação de valor acrescentado na Ocidente África?”. Este tema daria o tom para uma abordagem continuada e virada para o futuro, à medida que o Fórum reflete sobre até que ponto a Comunidade deseja que as indústrias mineiras e petrolíferas melhorem o bem-estar coletivo dos cidadãos no contexto do impulso de industrialização da região.

África CDC lidera movimento ousado para garantir o futuro da saúde em África através da criação de um mercado médico de 50 mil milhões de dólares (África CDC)

Os líderes africanos tomaram uma decisão que criará um mercado futuro robusto para produtos médicos para os fabricantes africanos. Liderado pelos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças, um mecanismo de aquisição conjunta foi acordado e assinado na Cimeira da União Africana (UA) em Adis Abeba. Esta decisão é significativa porque cria uma procura previsível para que os fabricantes possam planear a longo prazo a criação de um ecossistema viável de produção de vacinas.

A identificação digital irá desbloquear o valor económico de África se for totalmente implementada, dizem os especialistas (UNECA)

Os países que implementam a identidade digital poderiam desbloquear um valor equivalente a 3 a 7 por cento do PIB, afirmam especialistas em estatística e dados no 12º Webinar StatsTalk -Africa em Adis Abeba, Etiópia, em 20 de fevereiro de 2024. O webinar mensal foi organizado pelo Centro Africano de Estatísticas ( ACS) da Comissão Económica das Nações Unidas para África sobre o tema “Construindo Sistemas de Identidade Nacional Inclusivos – Interligando a identidade digital e a identidade legal”. “A análise dos sistemas de identificação digital indica que cada país poderia desbloquear um valor económico equivalente a entre 3 e 13 por cento do PIB em 2030 com a implementação de programas de identificação digital.

Instituições Financeiras Multilaterais Africanas forjam uma aliança estratégica histórica para servir de catalisador para o Desenvolvimento Económico Sustentável e a auto-suficiência financeira em África ( Afreximbank )

Sob o de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Presidente da República do Gana, as instituições financeiras multilaterais de África colaboraram e lançaram a Aliança das Instituições Financeiras Multilaterais Africanas (AAMFI). A inauguração, que teve lugar à margem da 37ª Sessão Ordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da UA, marcou um momento crucial no panorama financeiro de África. A histórica inauguração da Aliança testemunhou uma ocasião importante, quando todos os sete membros fundadores assinaram uma declaração anunciando o seu compromisso com os princípios e objetivos subjacentes ao estabelecimento da Aliança.

Organizações da sociedade civil oferecem soluções para as enormes dívidas de África (The Sunday Mail)

Grupos regionais da sociedade civil uniram-se para oferecer soluções para a dívida insustentável de África e melhorar a boa gestão das finanças públicas. O Fórum e Rede Africanos sobre Dívida e Desenvolvimento (AFRODAD) e o Fórum Parlamentar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (FP SADC) assinaram um memorando de entendimento (MoU) para estabelecer parcerias na promoção de políticas financeiras e de gestão da dívida sólidas em toda a África. Estudos indicam que as receitas têm diminuído num contexto de elevadas necessidades brutas de financiamento na região.

Primeira Reunião Anual de Consulta entre a Agência de Cooperação Internacional do Japão e o Secretariado da AfCFTA realizada em 6 de Fevereiro (JICA)

Em 6 de fevereiro de 2024, a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e o Secretariado da Área de Comércio Livre Continental Africana ( AfCFTA ) realizaram a sua primeira reunião anual de consulta de forma híbrida (na sede do Secretariado da AfCFTA em Accra / online ) e discutiram como aprofundar ainda mais a sua cooperação em 2024. A JICA e o Secretariado da AfCFTA assinaram um MOC (Memorando de Cooperação) em dezembro de 2022 e concordaram em reforçar a cooperação em quatro prioridades, nomeadamente, 1) Facilitação do Comércio e Desenvolvimento de Corredores, 2) Industrialização e Cadeia de Valor, 3) Aprender com Experiências da ASEAN/Japão, e 4) Desenvolvimento de Capacidade e Advocacia.

Novos padrões de comércio global emergem à medida que as parcerias mudam – relatório do BCG (KZN Industrial & Business News)

A evolução do quadro comercial mostra que o comércio global está a crescer a um ritmo mais lento do que a economia mundial, uma mudança fundamental em relação à tendência do globalismo liderado pelo comércio que o mundo desfrutou na maior parte dos anos desde o fim da Guerra Fria. Prevê-se que o comércio mundial de bens cresça 2,8% ao ano, em média, até 2032, em comparação com uma taxa de crescimento estimada de 3,1% para o PIB global no mesmo período, de acordo com um novo relatório do Boston Consulting Group (BCG), intitulado Empregos, segurança nacional e o futuro do comércio. O aumento dos níveis de prosperidade africana, a melhoria da integração económica regional e a importância crescente dos minerais críticos na economia global levarão a que o comércio de África cresça mais rapidamente do que a média global. Espera-se que aumente 3,3% ao ano até 2032, para 1,5 biliões de dólares.

Presidência brasileira do G20 começa no Rio com reunião de chanceleres (The Independent)

Os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos 20 reuniram-se quarta-feira no Rio de Janeiro para discutir a pobreza, as mudanças climáticas e o aumento das tensões globais enquanto o Brasil assume a presidência anual do bloco. Uma das principais propostas do Brasil, apresentada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é uma reforma das instituições de governação global, como as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e os bancos multilaterais, onde pretende pressionar por uma representação mais forte das nações em desenvolvimento.