A União Europeia prepara-se para uma luta comercial transatlântica com Trump na presidência dos EUA

A União Europeia está a trabalhar numa avaliação formal de como seria uma presidência de Donald Trump e está a planear como responder a quaisquer medidas comerciais punitivas que atingiriam o bloco se ele vencer as eleições nos EUA em novembro 2024.

A Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, começou a preparar uma avaliação de impacto das consequências da votação de novembro, prestando especial atenção ao cenário em que Trump emerge como vencedor, segundo um responsável.

O estilo do antigo presidente tornou-se cada vez mais agressivo e é geralmente aceite entre os Estados-membros da UE que outro mandato veria ações coercivas, como tarifas dirigidas à UE, de acordo com um alto funcionário familiarizado com os preparativos.

A equipa de Trump está a planear uma série de ações contra a UE, que poderia incluir uma ampla tarifa mínima de 10%, bem como possíveis contramedidas contra os impostos europeus sobre serviços digitais que implicitamente vão atrás dos campeões tecnológicos dos EUA, informou a Bloomberg na quarta-feira.

Da última vez, Trump abalou os alicerces da relação transatlântica quando atacou a OTAN, questionou as garantias de segurança europeias e chamou Bruxelas de “ buraco do inferno ”. O candidato presidencial alcançou a vitória nas duas primeiras disputas primárias republicanas e está à frente de Joe Biden por uma média de 6 pontos percentuais nos sete estados decisivos críticos que provavelmente decidirão as eleições de 2024, de acordo com uma pesquisa Bloomberg News/Morning Consult de janeiro .

Os dois lados ainda estão em desacordo sobre as tarifas que Trump impôs ao aço e ao alumínio da UE durante o seu primeiro mandato como presidente, citando preocupações de segurança nacional dos EUA. O bloco retaliou com contramedidas próprias e em 2021 alcançou uma trégua temporária com Biden.

Mas a UE argumenta que a situação actual ainda é injusta, afirmando que os exportadores do bloco pagam mais de 350 milhões de dólares por ano em direitos. Os Estados-membros da UE, no entanto, têm-se mostrado relutantes em responder à situação impondo novamente tarifas sobre produtos dos EUA devido a preocupações de que isso poderia ajudar as hipóteses eleitorais de Trump.

As potenciais medidas contra a Europa serviriam como componente de uma iniciativa mais ampla para reformar o comércio de mercadorias dos EUA. A nação tem grandes défices de longa data com a UE, com 2023 a marcar um terceiro ano consecutivo de desequilíbrios superiores a 200 mil milhões de dólares – um padrão que os conselheiros de Trump argumentam ser uma ilustração de práticas comerciais injustas.

Para evitar os antagonismos transatlânticos do primeiro mandato de Trump, alguns responsáveis europeus estão a tomar medidas provisórias no sentido de uma ofensiva de charme. Funcionários de alto nível, incluindo a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, já começaram a contactar os republicanos. Em setembro, ela viajou ao Texas e a Washington para se encontrar com vários apoiadores de Trump.

A Europa deve estar preparada para trabalhar com Trump se ele vencer, disse ela à Bloomberg no ano passado, e seria “ingénuo” não se preparar para tal resultado.

Embora a retórica de Biden possa ser mais conciliatória do que a de Trump, e o seu alinhamento com a UE sobre a Ucrânia tenha ajudado a reparar a relação transatlântica, os responsáveis da UE continuam conscientes de que a sua política comercial ainda tem muito em comum com a abordagem “América Primeiro” do seu antecessor.

Os europeus ficaram abalados, em particular, com o programa de subsídios de mais de 390 mil milhões de dólares de Biden para apoiar a tecnologia verde, que oferece às empresas um incentivo para transferir o investimento da Europa para os EUA.