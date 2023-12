A Secretária do Tesouro dos EUA visitará novamente a China em 2024, num gesto que ecoa a campanha pré-eleitoral de Biden

A Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que planeia visitar a China novamente em 2024, buscando aprofundar áreas de cooperação e melhorar a comunicação, mesmo tendo prometido continuar confrontando Pequim por questões de segurança nacional e direitos humanos.

“Uma parte significativa da agenda centrar-se-á na discussão de áreas difíceis de preocupação com o meu homólogo”, disse Yellen sobre os seus planos para uma segunda viagem à China como secretária do Tesouro. As observações foram feitas num discurso na noite de quinta-feira em Washington, no Conselho Empresarial Estados Unidos-China.

Yellen deixou claro que os EUA continuariam a exercer controlos às exportações e restrições ao investimento que irritaram Pequim, mas também sublinhou que é crucial envolver-se com a China de forma a evitar uma vasta gama de crises potenciais – desde diplomáticas a financeiras.

Yellen também enfatizou a importância de utilizar os seus intercâmbios com a China para recolher informações sobre a segunda maior economia do mundo.

“Compreender os planos da China, especialmente como a China pretende responder aos desafios com a dívida do governo local e o mercado imobiliário, ou como poderá reagir se surgirem fraquezas inesperadas na sua economia, é crucial para aqueles comoe nós encarregados da formulação de políticas nos Estados Unidos. ,” ela disse.

Injetando um toque de campanha eleitoral em seus comentários, a chefe do Tesouro disse que o governo Biden “corrigiu o curso” de sua política mais ampla em relação à China após o governo do ex-presidente Donald Trump.

“A administração Trump não conseguiu fazer investimentos internos em áreas críticas como infra-estruturas e tecnologia avançada, ao mesmo tempo que negligenciou as relações com os nossos parceiros e aliados que foram forjadas e fortalecidas ao longo de décadas”, disse ela. “A estratégia da administração Biden em relação à China começa com o investimento interno e a reconstrução de alianças no exterior.”

Yellen também reiterou as críticas às políticas chinesas que, segundo ela, prejudicaram os trabalhadores e as empresas americanas ao criarem condições de concorrência desiguais.