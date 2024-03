A refinaria de petróleo Dangote, na Nigéria, poderá acelerar o declínio do sector europeu

A gigantesca refinaria de petróleo Dangote, na Nigéria, pode pôr fim a um comércio de gasolina da Europa para a África que já dura décadas, no valor de 17 mil milhões de dólares por ano, aumentando a pressão sobre as refinarias europeias que já correm o risco de fechar devido ao aumento da concorrência, disseram analistas e comerciantes, segundo a Reuters.

A refinaria iniciou a produção em janeiro e custou US$ 20 mil milhões para ser construída. Pode refinar até 650 mil barris por dia (bpd) e será a maior da África e da Europa quando atingir capacidade total neste ou no próximo ano.

Há muito que é apontado como o ponto de viragem na busca da Nigéria pela independência energética. A Nigéria é a nação mais populosa de África e o seu maior produtor de petróleo, mas importa quase todo o seu combustível devido à falta de capacidade de refinação.

Cerca de um terço das exportações médias de gasolina da Europa, de 1,33 milhões de barris por dia, em 2023, foi para a África Ocidental, uma fatia maior do que qualquer outra região, com a maioria dessas exportações a acabar na Nigéria, mostram os dados da Kpler.

“A perda do mercado da África Ocidental será problemática para um pequeno conjunto de refinarias que não têm o kit para atualizar a sua gasolina para as especificações europeias e norte-americanas”, disse Eugene Lindell, chefe de produtos refinados da consultora FGE, referindo-se a normas ambientais mais rigorosas para outros mercados.

Cerca de 300 a 400 mil bpd de capacidade de refinação na Europa estão em risco de encerramento devido ao aumento da produção global de gasolina, segundo a Kpler.

Um executivo europeu de uma refinaria que não quis ser identificado disse que as refinarias costeiras orientadas para a exportação estarão mais expostas, enquanto as refinarias do interior são menos vulneráveis porque dependem da procura local.

“As mudanças não acontecerão da noite para o dia, mas poderão acabar por levar ao encerramento de refinarias e à sua conversão em terminais de armazenamento”, acrescentou, referindo-se ao desafiante ambiente de mercado.

Cerca de 30 refinarias europeias fecharam desde 2009, mostram dados do órgão da indústria de refinação Concawe, com cerca de 90 fábricas de vários tamanhos e complexidades ainda em operação.

Os encerramentos foram provocados pela concorrência com fábricas mais novas e complexas no Médio Oriente e na Ásia.

Desde 2016, a Europa perdeu 1,52 milhões de barris por dia de destilação operacional de petróleo bruto, que atualmente é de 13,93 milhões de bpd.

As refinarias europeias não produzem diesel suficiente para satisfazer as necessidades regionais, mas produzem demasiada gasolina e dependem das exportações para eliminar o excesso de oferta.

A África Ocidental tem sido há muito tempo o principal escoamento para a gasolina que não cumpre as restrições ambientais mais rigorosas na Europa relativamente ao teor de enxofre e metais.

Esse comércio representou 17 mil milhões de dólares em 2023, de acordo com dados de preços da Argus Media e cálculos da Reuters.

A refinaria de Dangote, financiada pelo homem mais rico de África, Aliko Dangote, foi configurada para produzir até 53 milhões de litros de gasolina por dia.

A queda nas importações da África Ocidental coincidirá com novas leis ambientais no Noroeste da Europa, que forçarão as fábricas a reconfigurar-se, a procurar novos mercados para gasolina de qualidade inferior ou a encerrar.

As fábricas que têm fundos para reconfigurar poderiam direcionar as exportações de gasolina para os EUA ou para a América do Sul, disse Yaping Wang, analista sênior de refino da Kpler.

Mas a modernização das refinarias também é difícil porque os bancos têm receio de emprestar dinheiro para projetos de combustíveis fósseis.

“Mesmo que encontremos um banco que financie um projeto de modernização de uma refinaria europeia, as taxas serão demasiado elevadas para que o projeto funcione”, disse um executivo de um grande banco dos EUA que empresta a companhias petrolíferas.