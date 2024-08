A re-globalização e o papel de África na criação do futuro desenvolvimento sustentável

A ideia de globalização trouxe consigo a ideia de prosperidade. Esse processo começou dentro de blocos geopolíticos e regionais e depois se ampliou após o fim da guerra fria, a desregulamentação financeira e as negociações de liberalização comercial que levaram ao estabelecimento da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1995. Ele recebeu um impulso adicional dos desenvolvimentos tecnológicos que reduziram os custos de transações comerciais e financeiras.

Esses desenvolvimentos desbloquearam um vasto potencial latente para criação de valor na economia mundial. As atividades de produção foram desagregadas em múltiplos estágios, permitindo que cada estágio da produção ocorresse onde pudesse ser feito de forma mais eficiente.

No entanto, desde que a globalização foi discutida, questões foram levantadas em torno de sua eficácia e capacidade de trazer prosperidade a todos.

Nos últimos anos, isso tem sido especialmente verdadeiro considerando desafios globais como a pandemia da COVID-19, o conflito na Ucrânia e as dificuldades da cadeia de abastecimentos que surgiram deles, e uma intensificação das rivalidades geopolíticas e geoeconómicas que levaram os formuladores de políticas a se voltarem para dentro.

Políticas na intersecção do comércio e da segurança nacional estão sendo usadas pelos grandes blocos económicos de forma mais ampla, e as restrições ao comércio proliferaram. A política industrial voltou com um caracter protecionista, com medidas que interrompem o comércio afetando pelo menos um quinto do comércio global em 2023. Muitas dessas restrições estão inspirando reações de retaliação, aumentando as tensões entre os parceiros comerciais. O sistema de comércio multilateral está praticamente paralisado no seu processo de decisão institucional no âmbito da OMC.

Em África, sabemos que, apesar da sua promessa, muitos africanos não viram os benefícios da globalização e muitos países africanos têm lutado para subir nas cadeias de valor globais. A Africa continua ligada às cadeias de valor globais pelas matérias-primas. Na verdade, até 2022, 46 economias africanas eram consideradas dependentes da exportação de commodities primárias, uma situação associada a níveis mais baixos de desenvolvimento, instabilidade económica e imprevisibilidade fiscal.

Com a globalização, os países africanos obtiveram o passaporte para entrar nos mercados financeiros internacionais.

Em 2002, a África parecia pronta para fazer o take-off e crescer economicamente. Nações credoras ricas limparam bilhões de dólares de dívidas insustentáveis dos livros de países subsaarianos com a iniciativa de alívio da dívida HIPC, e a demanda global aumentou para as commodities que a região exporta, supercarregando as esperanças de um boom económico sustentado.

Classificações de crédito foram criadas para ajudar os países subsaarianos a recorrer a investidores globais para financiar o desenvolvimento, permitindo que, pela primeira vez, uma ampla faixa de países africanos tivesse acesso aos mercados financeiros internacionais, com investidores atraídos por rendimentos elevados, enquanto as taxas de juro eram praticamente nulas nos países ricos.

O peso da dívida dos países africanos voltou a aumentar, com a agravante de que grande parte desta dívida se tornou comercial. A taxa média de dívida da África Subsaariana quase duplicou na última década — de 30% do produto interno bruto no final de 2013 para quase 60% em 2023.

Hoje, o optimismo desapareceu, impulsionado por uma onda de dívida insustentável em mais de uma dezena de países africanos e pelo descontentamento das populações que têm de suportar o peso das reformas restritivas.

Mas isso não significa que um mundo globalmente conectado não possa funcionar. Isso significa apenas que a estrutura institucional e operacional que sustenta a globalização, tal como a conhecemos, deve mudar de uma forma que espalhe os benefícios para todos.

É neste aspeto que África tem um papel único para conduzir um debate em torno da re-globalização e posicionar-se no centro de um novo esforço para construir uma nova estrutura global baseada na representação justa e equilibrada de todas as partes envolvidas.

A re-globalização colocará a África no centro das atenções devido à sua dotação única de minerais críticos para a transição energética, como o cobalto, o lítio e o níquel. Os minerais críticos podem ajudar África a prosseguir simultaneamente os seus objectivos ambientais e de desenvolvimento, mas para o fazer não pode colher a sua dotação de recursos naturais da mesma forma que no passado. África deve fazer os investimentos necessários em infra-estruturas, capital humano, conhecimento técnico e iniciativa privada que a ajudarão a industrializar-se de forma sustentável e resiliente e permitir-lhe-ão progredir na exportação de produção de maior valor acrescentado e levantar a sua voz na cena global.

Para aproveitar a promessa da re-globalização, é também necessário reconhecer os desafios existentes. Um dos maiores desafios de África é, sem dúvida, a forma como a sobreposição do fraco desenvolvimento económico, o actual stress climático e uma crescente demografia juvenil se cruzam com dificuldades crescentes no acesso ao financiamento. Desenvolveremos este tema nos próximos artigos.

Por: José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola