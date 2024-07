A Primeira-ministra italiana Meloni assume papel de mediadora nas relações entre UE e a China, irritando com isso Bruxelas

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, ofereceu-se para mediar melhores relações comerciais entre a China e a União Europeia, apelando ao presidente Xi Jinping para “equilibrar” as relações comerciais entre a UE e a segunda maior economia do mundo, a China.

Recolocar o relacionamento entre UE e China nos trilhos pode ser um desafio para Meloni porque ela tem influência muito limitada sobre a política comercial da UE, que é administrada pela Comissão Europeia.

“A Itália pode ter um papel importante nas relações com a UE e na criação de relações equilibradas”, disse Meloni na segunda-feira em sua primeira visita oficial à China desde que assumiu o poder em 2022. “Precisamos de uma ordem baseada em regras” como uma forma de “garantir estabilidade, paz, comércio que permaneça livre”, disse ela.

A primeira-ministra italiana foi afastada após as eleições parlamentares europeias em junho, quando foi deixada de fora das negociações a portas fechadas sobre os principais cargos das instituições europeias.

Ainda assim, o partido de direita de Meloni teve um desempenho forte , criando uma potencial abertura política para ela em um momento em que os líderes da França e da Alemanha saíram mais fracos das urnas.

Meloni fez os comentários durante uma viagem de cinco dias à China, destinada a renovar os laços entre Roma e Pequim, depois que a Itália saiu da emblemática Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) do Presidente chinês Xi no ano passado. A Itália foi o único país do Grupo dos Sete a aderir ao pacto de investimento visto como uma extensão da influência global de Pequim, irritando os seus aliados americanos e europeus.

Falando na segunda-feira, Xi disse a Meloni que estava esperançoso de que a Itália pudesse fornecer um ambiente de negócios justo e não discriminatório para as empresas chinesas.

Pequim está disposta a impulsionar a cooperação com a Itália em áreas que incluem manufatura e tecnologia, disse Xi em comentários transmitidos pela televisão chinesa. A China também está disposta a explorar esforços conjuntos com o país em inteligência artificial e veículos elétricos, acrescentou.

As conversas de Meloni com Xi também abrangeram “as questões prioritárias na agenda internacional”, desde a guerra na Ucrânia até a deterioração da situação no Médio Oriente e as tensões no Indo-Pacífico, de acordo com a presidência italiana.

No domingo, China e Itália assinaram um plano de três anos que inclui acordos sobre segurança alimentar, capacidade industrial, comércio, investimento, educação e proteção ambiental, enquanto reafirmam a importância de relações comerciais equilibradas e mutuamente benéficas. Meloni disse que Roma exploraria novas maneiras de trabalhar com a China.

Os acordos entre as duas partes incluíam promessas de promover a colaboração em energias renováveis e um compromisso de proteger as propriedades intelectuais de cada um.

A visita também faz parte de esforços mais amplos para posicionar a primeira-ministra italiana como uma importante interlocutora diplomática de Xi antes de uma eleição volátil nos EUA, que pode levar o ex-presidente Donald Trump a retornar à Casa Branca e prejudicar os laços de Washington com a Europa.