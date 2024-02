A inflação desacelera na UE, alimentando esperanças de um corte nas taxas de juro do Banco Central Europeu

A inflação alemã desacelerou mais do que o esperado no início de 2024 – parte de um recuo mais amplo em toda a União Europeia que permitirá ao Banco Central Europeu começar a cortar as taxas de juro nos próximos meses.

Os preços ao consumidor subiram 3,1% anualmente em janeiro, informou o escritório de estatísticas na quarta-feira. Isso está abaixo dos 3,8% de dezembro e abaixo dos 3,2% estimados por economistas consultados pela Bloomberg.

Na quarta-feira, a França também relatou uma desaceleração da inflação mais acentuada do que o esperado, para 3,4%. Os preços espanhóis, por outro lado, surpreenderam os analistas ao subirem mais rapidamente. Os dados para os 20 países da zona euro serão divulgados na quinta-feira, com uma pesquisa separada sugerindo uma moderação de 2,9% para 2,7%.

Os responsáveis do BCE insistem que é demasiado cedo para declarar vitória sobre a inflação, procurando garantias de que os ganhos de preços estão a caminho de 2% antes de tomarem qualquer medida para flexibilizar a política monetária.

Alguns, incluindo Mário Centeno, de Portugal , consideram que haverá informação suficiente para tomar uma decisão até Abril, altura em que os mercados apostam que começarão os cortes nas taxas. A Presidente do BCE Christine Lagarde está entre aqueles que defendem que uma medida é mais provável em Junho, depois de os resultados da negociação salarial do primeiro trimestre serem claros.

A inflação está “absolutamente a mover-se na direção certa”, disse o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel , na terça-feira, destacando que as principais pressões sobre os preços permanecem demasiado elevadas, os custos da energia são voláteis e o crescimento futuro dos salários é incerto.

Reiterou a linha política oficial do BCE de que o actual debate sobre a redução das taxas é prematuro, sem revelar uma preferência concreta sobre quando agir.

O Bundesbank esperava uma desaceleração notável na inflação alemã em Janeiro, depois de efeitos estatísticos terem impulsionado a taxa no final do ano passado.

Os preços caíram 0,2% em relação ao mês anterior. Quedas acentuadas nos custos de viagens e vestuário compensaram a pressão do regresso às taxas plenas de imposto sobre vendas de gás natural, aquecimento urbano e alimentação em restaurantes, juntamente com um aumento no preço nacional do carbono.