A Indústria Petrolífera estará representada pela primeira vez na Cimeira do Clima COP28

O encontro internacional das Nações Unidas deste ano para enfrentar a crise climática terá pela primeira vez uma presença importante de uma organização que vê a procura de petróleo aumentar até meados do século.

A OPEP terá um pavilhão na COP28, o principal evento climático das Nações Unidas que será realizado no final de novembro em Dubai, segundo o secretário-geral Haitham Al-Ghais .

“A indústria petrolífera estará presente na COP e nós estaremos lá”, disse ele num fórum de Inteligência do Golfo em Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, na terça-feira. “Espero que todas as vozes estejam à mesa na COP28.”

Tem havido críticas generalizadas à presença da indústria petrolífera na COP28 e à decisão dos Emirados Árabes Unidos de nomear o Sultão Al Jaber , chefe da Abu Dhabi National Oil Co. , como presidente da cimeira climática. A Adnoc está a trabalhar na expansão da capacidade de produção de petróleo nos Emirados Árabes Unidos, o terceiro maior produtor da OPEP.

O consumo de petróleo aumentará 16% nas próximas duas décadas, atingindo 116 milhões de barris por dia em 2045, cerca de 6 milhões por dia a mais do que o previsto anteriormente, afirmou a OPEP no seu relatório World Oil Outlook. A OPEP elevou as suas previsões para a procura mundial de petróleo até meados do século, mesmo quando o mundo se afasta dos combustíveis fósseis para evitar alterações climáticas catastróficas.

Os comentários de Al-Ghais foram ecoados por funcionários dos estados membros da OPEP, bem como pelos principais executivos das principais empresas energéticas do mundo que expressaram o seu apoio aos Emirados Árabes Unidos na organização da cimeira climática.

Na exposição e conferência de petróleo e gás Adipec em Abu Dhabi no início deste mês, altos executivos, incluindo da Halliburton Co. , Exxon Mobil Corp. e BP Plc , disseram estar satisfeitos por suas vozes serem ouvidas na COP 28 deste ano e que a indústria petrolífera estava parte integrante da transição energética.