A indústria energética alemã exige que o governo federal encontre rapidamente uma solução para a crise orçamental

Representantes da indústria energética estão alertando que os investimentos verdes na Alemanha poderão ser paralisados, a menos que o país resolva rapidamente a crise orçamental.

“Se não tivermos contramedidas agora, teremos um ponto final”, Kerstin Andreae, chefe do grupo de energia BDEW, disse quarta-feira. “Os investimentos estão começando a desvalorizar.”

As empresas estão cada vez mais preocupadas com a possibilidade de o apoio governamental, que ajuda a atrair capital privado a taxas mais baratas, ser reduzido permanentemente depois de o tribunal superior do país ter anulado 60 mil milhões de euros (65 mil milhões de dólares) de financiamento extra-orçamental para a ação climática no início deste mês. Os legisladores estão agora a tentar resolver a crise e definir novas prioridades de despesa.

A ambição do país de reduzir as suas emissões de carbono em dois terços em relação aos níveis de 1990 até ao final da década exige investimentos na transição energética de cerca de 600 mil milhões de euros (659 mil milhões de dólares), de acordo com um novo relatório da consultora Deloitte encomendado por grupos industriais.

A Alemanha já está atrasada em relação aos seus objetivos verdes depois de um duro golpe da crise energética europeia do ano passado ter forçado a utilização de mais combustíveis fósseis. A decisão do tribunal forçará o governo a definir prioridades de despesas mais rigorosas, levando à incerteza sobre quanto será atribuído o financiamento aos projetos verdes. O revés também poderá fazer com que os investimentos sejam transferidos para a vizinha França ou para qualquer outro lugar da região.

“O mais importante é a confiança e isso está totalmente abalado neste momento”, Ingbert Liebing, presidente da Associação Alemã de Locais Serviços Públicos, disse na conferência de imprensa para divulgar o relatório da Deloitte.

O dilema orçamentário poderia paralisar centenas de projetos de concessionárias locais, disse Liebing. Mesmo as propostas que tiveram aprovação de financiamento do governo federal podem estar em risco porque muitas vezes dependem da capacidade de garantir financiamento.

O documento da Deloitte sugere que o governo deve fornecer ferramentas de mitigação de riscos para facilitar o acesso dos serviços públicos ao capital privado – seja através de garantias, cortes de impostos, flexibilização de regras rigorosas de empréstimo ou mesmo um fundo de transição energética.