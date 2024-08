A importância das energias renováveis na produção de eletricidade nos países do G20

O Brasil lidera o G20 em geração de eletricidade renovável, com 89% de sua energia proveniente de fontes renováveis, principalmente hidrelétrica, solar e eólica. A alta participação de energias renováveis no país se deve à sua robusta base hidrelétrica e à rápida expansão da energia solar e eólica.

O Canadá, em segundo lugar, gera 66% de sua eletricidade a partir de energias renováveis, principalmente energia hidrelétrica.

A Alemanha, em terceiro lugar com 58%, tem a maior proporção de energia eólica e solar em sua matriz energética.

A China está a frente da França, do Japão e dos Estados Unidos.

A média global de eletricidade renovável é de 30%, mas quase metade dos países do G20 fica abaixo dessa média.

A maioria dos países do G20 já ultrapassou o pico de emissões do setor energético, com as emissões do Brasil 38% abaixo dos níveis de 2014.