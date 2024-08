A euforia pelo hidrogénio verde começa a arrefecer por falta de clientes para comprar o combustível

O potencial do hidrogénio como combustível livre de carbono tem provocado uma excitação sem fim. Dos desertos da Austrália e da Namíbia aos estreitos castigados pelo vento da Patagônia, empresas e governos em todo o mundo planeiam construir quase 1.600 usinas para produzi-lo. O gás pode ser produzido de forma limpa usando eletricidade eólica ou solar num processo que separa a molécula da água. Só há um problema: a grande maioria desses projetos não tem um único cliente para comprar o combustível.

Entre os poucos com algum tipo de acordo de compra de combustível, a maioria tem arranjos vagos e não vinculativos que podem ser descartados silenciosamente se os potenciais compradores desistirem. Como resultado, muitos dos projetos agora apresentados com grande alarde por países que competem para se tornarem “a Arábia Saudita do hidrogénio” provavelmente nunca serão construídos. Apenas 12% das fabricas de hidrogénio consideradas de baixo carbono porque evitam gás natural ou mitigam emissões têm clientes com acordos para usar o combustível, de acordo com a BloombergNEF.

É fácil entender por que os impulsionadores de hidrogénio veem tanto potencial. A molécula pode ser essencial para que o mundo alcance emissões líquidas de carbono zero na luta contra as mudanças climáticas.

Muitos analistas não veem outra maneira de descarbonizar o aço, o transporte marítimo e outras indústrias que não podem facilmente funcionar com eletricidade. A BNEF prevê que precisaremos usar 390 milhões de toneladas de hidrogénio por ano em todo o mundo em 2050 para eliminar as emissões de carbono da economia global, mais de quatro vezes a quantidade usada hoje.

Mas não é uma troca simples. O hidrogênio produzido usando energia limpa custa quatro vezes mais que o hidrogênio feito de gás natural, de acordo com a BNEF.

A União Europeia estabeleceu uma meta de produzir 10 milhões de toneladas métricas de hidrogénio livre de carbono até 2030, importando uma quantidade igual. Nos EUA, o presidente Joe Biden dedicou US$ 8 bilhões para criar “hubs de hidrogénio”, grupos de empresas que produzem e usam o combustível.