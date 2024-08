A Etu Energias de Angola pretende lançar IPO em 2026 após compra de participação na Galp portuguesa

A Etu Energias de Angola planeia realizar uma oferta pública inicial (IPO) em 2026, disse o seu CEO na quarta-feira, semanas após finalizar um acordo de US$ 400 milhões para comprar as participações offshore angolanas da Galp Energia portuguesa.

O CEO Edson dos Santos disse que a aquisição, concluída em junho, permitiria à Etu Energias, antiga Somoil, dobrar a sua capacidade de produção para cerca de 24.000 barris por dia (bdp).

“A nossa meta é ser uma empresa listada até 2026. Essa é a nossa meta”, disse o CEO Edson dos Santos à Reuters.

“Inicialmente, queríamos olhar para uma listagem dupla entre Angola e Londres. Descartamos Joanesburgo como a primeira, então provavelmente será Angola primeiro e depois a Bolsa de Valores de Londres”, disse ele.

A compra de 5% no Bloco 32, 9% no Bloco 14 e 4,5% no Bloco 14K pela Etu Energias está em linha com uma mudança mais ampla na qual empresas de energia locais compraram áreas de grandes empresas, incluindo a Shell, TotalEnergies, ao se desfazerem dos seus activos na Nigéria e em Angola, respetivamente o maior e o segundo maiores produtores de petróleo da África.

O acordo dá à Etu Energias o seu primeiro acesso às águas profundas de Angola, que são relativamente inexploradas, mas tecnicamente desafiadoras.

Dos Santos disse que a empresa também adquiriu áreas terrestres e pretende iniciar a perfuração exploratória no ano que vem, visando atingir a meta de 50.000 bpd até 2030.

O CEO da Saudi Aramco, Amin Nasser, disse na terça-feira que esperava crescimento na demanda de petróleo e que os fundamentos do mercado não justificavam uma queda nos preços do petróleo, que estão sendo negociados abaixo de US$ 80 o barril.

Mas o CEO da Etu, Dos Santos, disse que os preços eram favoráveis. “Para uma empresa que toma as suas decisões (e) planeia negócios com base em US$ 60 (o barril), ver o petróleo a US$ 80 é um enorme impacto positivo para nós”, disse ele.