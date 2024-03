A era de taxas de juros negativas termina no Japão, podendo criar ondas de choque em todo o mundo

O Banco do Japão terminou finalmente uma experiência de oito anos com taxas de juro negativas que deixou mais de 4 trilhões de dólares em fundos à procura de retornos mais elevados no estrangeiro. O que vem a seguir ameaça abalar os fluxos de dinheiro no Japão e em todo o mundo.

Uma das maiores questões é o que acontece com essa grande bola de dinheiro depositada no exterior em ativos, incluindo títulos do governo dos Estados Unidos, centrais elétricas europeias e ações de Singapura.

Até agora, os mercados aceitaram com calma o primeiro aumento das taxas de juro no Japão desde 2007, uma vez que o diferencial de rendimento ainda permanece amplo em relação a outras grandes economias. O iene até enfraqueceu ligeiramente, com os traders citando a promessa do BOJ de manter as condições acomodatícias como um sinal de que não haverá um aperto rápido no futuro. Mas o efeito a longo prazo é menos certo.

No Japão, persistem preocupações sobre as consequências para os consumidores, as empresas e as finanças públicas. As bolsas japonesas atingiram recentemente máximos históricos e os trabalhadores obtiveram os maiores ganhos salariais em três décadas, alimentando esperanças de que o país possa impulsionar o consumo de forma sustentável e deixar para trás a deflação e a estagnação económica.

Mas a perspetiva de custos de financiamento mais elevados também está a pesar sobre as famílias, especialmente porque os preços têm subido mais rapidamente do que os salários. A economia evitou por pouco uma recessão no final do ano passado, ficando atrás da Alemanha e tornando-se a quarta maior do mundo em termos de dólares. O boom bolsista é também, em parte, resultado de um iene fraco, que perdeu mais de 20% do seu valor face ao dólar desde que o Japão adotou taxas negativas em 2016.

A preocupação mais óbvia é o que acontece com a dívida pública do Japão, que vale mais de 250% do produto interno bruto – a mais elevada entre as nações desenvolvidas.

O Banco do Japão afirmou que continuará a comprar obrigações governamentais de longo prazo conforme necessário, mesmo depois de também ter abandonado o programa de controlo da curva de rendimentos e encerrado as suas compras de fundos negociados em bolsa.

Por outro lado, o iene caiu cerca de 10% em relação ao dólar no ano passado, a maior queda entre as 16 principais moedas monitoradas pela Bloomberg, à medida que outros bancos centrais apertaram a política para conter a inflação.

Mas o receio ainda maior tem sido uma inversão no fluxo de trilhões de dólares em investimentos japoneses, que os intervenientes no mercado temiam que pudesse enviar ondas de choque através da economia global. Os investidores japoneses são os maiores detentores estrangeiros de dívida do governo dos EUA, com mais de 1,1 trilhões de dólares no final de agosto. Eles também possuem participações significativas na dívida australiana e em títulos holandeses.

A recuperação do mercado bolsista em Fevereiro fez com que o índice blue chip Nikkei 225 atingisse um máximo histórico, ultrapassando os níveis alcançados em 1989, durante o pico da bolha do mercado de ativos do Japão. O indicador subiu ainda mais em Março, ultrapassando o nível psicologicamente significativo de 40.000, reforçado por sinais de que as empresas estão a levar a sério a melhoria do valor para os acionistas.

Mas taxas mais elevadas representarão um golpe para empresas altamente endividadas que foram efetivamente mantidas em regime de suporte vital graças a décadas de política monetária extremamente frouxa. A Tokyo Shoko Research estima que cerca de 565.000 empresas são empresas “zumbis” que lutam para saldar dívidas apenas com base nos lucros, e um aumento de 0,1 ponto percentual na taxa aumentaria esse número em cerca de 12%, para 632.000.

Isso significa que é provável que haja mais falências nos próximos meses. O número de empresas que declaram insolvência já aumentou durante 23 meses consecutivos, subindo 23% em fevereiro em relação ao ano anterior. As pequenas e médias empresas, que representam 90% das empresas no Japão, serão as mais atingidas.