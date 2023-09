A Economia Global Deve Desacelerar com o Aumento das Taxas de Juros, Adverte a OCDE

A economia mundial está prestes a enfrentar uma desaceleração, à medida que os aumentos das taxas de juros afetam a atividade económica e a recuperação da pandemia na China decepciona.

De acordo com as últimas previsões da OCDE, o crescimento se reduzirá para 2,7% em 2024, após uma expansão já “abaixo do esperado” de 3% neste ano. Com exceção de 2020, quando a Covid surgiu, isso marcaria a expansão anual mais fraca desde a crise financeira global.

“Ao passo que a alta inflação continua a se desenrolar, a economia mundial permanece num lugar difícil,” afirmou Clare Lombardelli, Economista-Chefe da OCDE, numa conferência de imprensa na terça-feira. “Estamos enfrentando os desafios duplos da inflação e do baixo crescimento.”

A organização com sede em Paris alertou que os riscos para suas previsões estão inclinados para o lado negativo, já que os aumentos anteriores das taxas de juros podem ter um impacto mais forte do que o esperado e a inflação pode se mostrar persistente, exigindo um aperto monetário adicional. Ela classificou as dificuldades da China como “um risco fundamental” para a produção em todo o mundo.

“Após um início mais forte do que o esperado em 2023, impulsionado pelos preços mais baixos de energia e pela reabertura da China, espera-se que o crescimento global se modere,” disse a OCDE. “O impacto da política monetária mais rígida está se tornando cada vez mais visível, a confiança empresarial e do consumidor está em queda, e a recuperação na China enfraqueceu.”

A perspectiva sombria testará os banqueiros centrais, à medida que o efeito de suas ações de combate à inflação continua a se refletir na economia, e os políticos temem que a atividade económica esteja sendo estrangulada.

O Banco Central Europeu fez o décimo aumento consecutivo das taxas de juro na semana passada, embora tenha sinalizado que o pico pode ter sido atingido. O Fed dos Estados Unidos deve se abster de aumentos na quarta-feira.

A OCDE advertiu contra a flexibilização, com os ganhos de preços básicos permanecendo persistentes em muitos países, mesmo quando as medidas de inflação de referência diminuem. Segundo a organização, não há margem para cortes nas taxas de juros até “bem dentro de 2024.”

“A política monetária precisa permanecer restritiva até que haja sinais claros de que as pressões subjacentes de inflação tenham diminuído de forma duradoura,” afirmou a OCDE.

Um aumento de 25% nos preços do petróleo desde maio também levou ao aumento da inflação em alguns países, dependendo de sua exposição e se são importadores ou exportadores do combustível fóssil, disse Lombardelli.

“Isso é obviamente indesejável,” disse ela. “Os preços do petróleo continuarão sendo potencialmente voláteis durante este período. É por isso que destacamos isso como um dos riscos. O impacto, obviamente, será, como aprendemos, uma pressão sobre os orçamentos domésticos e sobre a demanda.”

Analisando as perspectivas regionais e nacionais, a OCDE reduziu suas previsões de crescimento para a zona do euro este ano e no próximo, prevendo uma contração de 0,2% na Alemanha em 2023 – tornando-a a única nação do G-20, exceto a Argentina, a sofrer uma recessão. Embora a expansão dos Estados Unidos seja mais forte do que o previsto em junho, ela desacelerará para 1,3% em 2024 em comparação com 2,2% em 2023.

Os cortes nas projeções de crescimento foram particularmente acentuados para a China, onde a produção é vista aumentando menos de 5% no próximo ano, devido à demanda doméstica reprimida e às tensões estruturais nos mercados imobiliários. A OCDE disse que o escopo de apoio político eficaz na China pode ser mais limitado do que no passado.

A organização advertiu contra governos que gastam mais para estimular o crescimento. Em vez disso, ela afirmou que o apoio deve ser reduzido para reconstruir espaço para futuros desafios de investimento e evitar a alimentação da inflação que os bancos centrais desejam conter.

Recomendações

A política monetária precisa manter-se restritiva até que haja sinais claros de que as pressões inflacionárias subjacentes tenham duradouramente diminuído. As taxas de juro parecem estar no pico ou próximas do pico na maioria das economias, incluindo os Estados Unidos e a zona euro, com julgamentos políticos mais equilibrados à medida que os efeitos das taxas de juro mais altas se tornam visíveis.

Os governos enfrentam crescentes pressões fiscais devido ao aumento dos encargos da dívida e ao aumento dos gastos com as populações envelhecidas, a transição climática e a defesa. São necessários esforços a curto prazo reforçados para reconstruir o espaço fiscal e planos fiscais médio prazo credíveis para alinhar melhor as políticas macroeconômicas a curto prazo e ajudar a garantir a sustentabilidade da dívida.

Os esforços de política estrutural precisam ser revitalizados para fortalecer as perspectivas de crescimento. Reduzir as barreiras nos mercados de trabalho e de produtos e melhorar o desenvolvimento de competências ajudaria a impulsionar o investimento, a produtividade e a participação da força de trabalho, tornando o crescimento mais inclusivo.

Uma prioridade fundamental é revitalizar o comércio global, que é uma fonte importante de prosperidade a longo prazo tanto para as economias avançadas como para as economias de mercados emergentes. As preocupações com a segurança económica não devem impedir que se aproveitem as oportunidades para reduzir as barreiras comerciais, especialmente nos setores de serviços.

É necessária uma cooperação internacional reforçada para garantir uma melhor coordenação e progresso mais rápido nos esforços de mitigação do carbono.