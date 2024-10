A economia da Etiópia está a voltar ao bom caminho?

A Etiópia está a tentar angariar 30 mil milhões de birr (255 milhões de dólares) vendendo ações de uma empresa estatal de comunicações sem fios, tornando-a na primeira oferta pública inicial do país e abrindo caminho para a criação de uma bolsa de valores.

A Ethiopia Investment Holdings, que controla 27 empresas estatais, vai vender 100 milhões de ações da Ethio Telecom, disse Brook Taye, CEO da empresa, num briefing em Adis Abeba, na quarta-feira. A maior operadora de telemóveis do país tem 78,3 milhões de clientes, segundo o seu site.

A administração do primeiro-ministro Abiy Ahmed, no início deste ano, pôs fim a meio século de controlo da sua moeda e está a flexibilizar as regras relacionadas com o ambiente de negócios para atrair investimento para a maior economia da África Oriental e ajudar a reconstruir o país devastado pela guerra. O primeiro IPO ajudará a iniciar a bolsa de valores do país, com o governo a comprometer-se a vender ações de seis empresas nos próximos cinco anos.

O governo e os combatentes dissidentes de Tigrayan assinaram um pacto em 2022 para pôr fim a um conflito de dois anos que dissuadiu os investidores.

A Etiópia tornou-se, em Dezembro, o mais recente incumpridor soberano de África, juntando-se à Zâmbia e ao Gana. Todos os três têm tentado reestruturar milhares de milhões de dólares em dívida externa utilizando o mecanismo do Quadro Comum do Grupo dos 20.

A remoção da ligação do birr ao dólar por parte do país desbloqueou mais de 20 mil milhões de dólares de financiamento. Isto inclui um empréstimo de 3,4 mil milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional. O compromisso ajudou a preparar o caminho para o governo começar a reestruturar as suas euro-obrigações de mil milhões de dólares.

A Etiópia — a única das cinco maiores economias de África que não tem bolsa de valores, ofereceu ações da Bolsa de Valores da Etiópia a investidores institucionais em abril. Tem propostas do FSD África, do Banco de Comércio e Desenvolvimento, do Nigeria Foreign Exchange Group, de 16 bancos comerciais nacionais, de 12 companhias de seguros e de 17 investidores locais, de acordo com o CEO Tilahun Kassahun.

O governo espera que a bolsa de valores ajude as empresas locais a encontrar novos investidores para financiar a expansão.