A crise do Mar Vermelho causa problemas nas cadeias de abastecimento na Europa, enquanto os preços do petróleo aumentam

As interrupções no transporte marítimo no Mar Vermelho estão a gerar ventos contrários na cadeia de abastecimento nas três maiores economias da Europa, desde o aumento das pressões sobre os preços no Reino Unido até aos prazos de entrega mais longos na Alemanha e em França, mostraram dados na quarta-feira.

O Índice Composto de Gerentes de Compras (PMI) da S&P Global para a Grã-Bretanha indicou “relatórios generalizados de custos de frete mais elevados” que ajudaram a empurrar a inflação na indústria para o nível mais alto desde março, enquanto os prazos de entrega dos fornecedores aumentaram pela primeira vez em 12 meses.

Outros relatórios do PMI mostraram vários graus de consequências da agitação geopolítica no Médio Oriente. Na Alemanha, onde o sector privado contraiu pelo sétimo mês consecutivo, a taxa de declínio nos custos dos factores de produção industriais foi a mais fraca em nove meses. Os prazos de entrega na França atingiram o nível mais alto num ano.

O sector industrial europeu, que já luta para ganhar impulso num contexto de fraca procura por parte dos consumidores, está a absorver as consequências de um choque de oferta iniciado em meados de dezembro. Foi então que os maiores navios de carga do mundo começaram a desviar-se para a Rota do Cabo na Africa do Sul para evitar os ataques por militantes Houthi que pretendiam perturbar o comércio através do Mar Vermelho.

As viagens mais longas estão a prejudicar os prazos de entrega e a perturbar os fluxos de inventário, bem como a quadruplicar as taxas spot para o transporte de mercadorias da Ásia para o norte da Europa.

Por outro lado, o preço do petróleo Brent, referência no mercado internacional, ultrapassou o nível psicológico dos 80 dólares por barril.

Ainda assim, o petróleo bruto esteve confinado a um intervalo estreito este mês, com os riscos geopolíticos no Médio Oriente compensados pelas expectativas de um aumento da oferta por parte de produtores não pertencentes à OPEP.