A concorrência dos fabricantes chineses de carros elétricos poderá remodelar profundamente a indústria automóvel europeia

À medida que os rivais chineses e a Tesla expõem as fraquezas competitivas dos maiores fabricantes de automóveis da Europa, torna-se claro que o sentido de urgência está a crescer e que uma abordagem de negócios como de costume é uma opção perdida.

Volkswagen , Renault e Stellantis estão a pensar o impensável, explorando parcerias para fabricar veículos elétricos mais baratos e afastar ameaças existenciais .

Impulsionados por um abrandamento no ritmo de adoção de VE, os executivos do sector automóvel estão a discutir ideias que vão desde a congregação de recursos de desenvolvimento até à agregação de empresas através das fronteiras europeias para melhor competir na mudança que ocorre uma vez numa geração. Os próximos meses são cruciais.

Em vez de deixar de lado os bebedores de gasolina, as vendas de carros totalmente elétricos este ano deverão crescer ao ritmo mais lento desde 2019, de acordo com a BloombergNEF, com a inesperada estagnação do dinamismo a intensificar a concorrência. Mesmo para a Tesla , a desaceleração – que levou a descontos generalizados – teve impacto. Uma queda de 20% nas ações este ano eliminou cerca de 150 mil milhões de dólares da sua capitalização de mercado – mais do dobro do valor da VW.

Os ventos contrários para o sector incluem a redução dos incentivos por parte dos governos, as empresas de aluguer que recusam o aumento dos custos de reparação e os consumidores cada vez mais frustrados com o impacto das políticas climáticas nos seus bolsos. As eleições nos EUA e na Europa poderão alimentar ainda mais o sentimento anti-VE , numa altura em que se aproxima um ponto de inflexão.

Em 2025, regras mais rigorosas sobre emissões entrarão em vigor na União Europeia, o que significa que os fabricantes terão de vender mais carros movidos a bateria ou enfrentarão multas pesadas. No pior cenário, a Volkswagen AG poderá enfrentar sanções de mais de 2 mil milhões de euros (2,2 mil milhões de dólares) se não conseguir reduzir suficientemente as emissões da frota, de acordo com cálculos da Bloomberg baseados em dados da empresa e regulamentares.

À medida que aumenta a pressão sobre os fabricantes de automóveis europeus para venderem mais veículos elétricos, os fabricantes chineses apoiados pelo Estado estão a entrar no mercado com modelos que são muitas vezes melhores e mais baratos.

O facto de os fabricantes de automóveis europeus não apresentarem um Plano B funcional corre o risco de perturbações numa indústria que emprega cerca de 13 milhões de pessoas e representa 7% da economia da UE.

O CEO da Renault SA, Luca de Meo, tem defendido uma aliança semelhante ao Airbus que criou o fabricante de aviões europeu para competir com a Boeing Co. , reunindo ativos na Alemanha, França, Espanha e Reino Unido. O executivo argumentou que um “Airbus de automóveis” ajudaria a partilhar o enorme custo de construção de VE baratos, enquanto lhes permitiria beneficiar de uma escala maior.

O interesse numa partilha mais ampla de custos aumentou no final do ano passado, quando a Renault apresentou um conceito para um carro urbano elétrico que custaria menos de 20 mil euros – metade do preço do ID.3 da VW. A iniciativa de De Meo é inspirada nos kei cars japoneses. Os populares miniveículos são construídos por diversos fabricantes e recebem tratamento preferencial dos reguladores.

Uma mudança na Europa poderá afetar os Estados Unidos onde a General Motors Co. e a Ford Motor Co. também estão a reduzir o investimento em veículos elétricos e indicaram que estão abertas a parcerias. A administração do presidente Joe Biden está considerando dar aos fabricantes mais tempo para a mudança para carros elétricos, informou o New York Times no fim de semana.

As negociações sobre a cooperação em veículos elétricos podem ser críticas para a Volkswagen, à medida que a gigante automobilística enfrenta dificuldades apesar do investimento maciço. No rescaldo do escândalo do diesel de 2015, o maior fabricante de automóveis da Europa apresentou o que foi sem dúvida o impulso EV mais ambicioso da indústria sob o então CEO Herbert Diess . Mas softwares com bugs atrasaram modelos elétricos importantes, contribuindo para sua demissão em 2022.

A menos que consigam colocar as estratégias de volta nos trilhos, os fabricantes de automóveis europeus correm o risco de ficar ainda mais para trás, e o esforço para cumprir as regras regulamentares pode significar pagar mais dinheiro à Tesla pelos créditos de emissões – entregando à empresa lucro puro.

O último recurso poderá ser o apelo a mais protecção comercial e regulamentar. A UE deverá rever os planos para eliminar gradualmente os carros convencionais e os fabricantes já estão a preparar um esforço coordenado de lobby logo após as eleições parlamentares europeias em junho. A Comissão Europeia está a investigar até que ponto a China apoiou a sua indústria de veículos elétricos numa investigação que poderá resultar na imposição de tarifas adicionais já em Julho.

Embora adiar o fim do automóvel com motor de combustão possa oferecer uma trégua, não resolverá os problemas competitivos que atrasam a transição da Europa para a era elétrica.