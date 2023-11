A Comissão Europeia e o Presidente da COP28 destacam, em declaração conjunta, apoio ao fundo de perdas e danos para os países em desenvolvimento

Hoje, em Bruxelas, o Comissário Europeu para o Clima e negociador-chefe da UE para a COP28, Wopke Hoekstra , reuniu-se com o presidente da COP28, Dr. Sultan Al Jaber, para discutir os preparativos para a COP28, que terá lugar no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 30 de novembro a 12 de dezembro.

As duas partes ressaltaram a sua convicção partilhada de que a COP28 deve acelerar a acção prática em matéria de mitigação, adaptação, perdas e danos e financiamento climático e construir uma COP28 totalmente inclusiva que não deixe ninguém para trás.

Reafirmaram o seu compromisso de trabalhar em conjunto para facilitar a maior ambição possível na conferência das Nações Unidas para a Acção Climática deste ano e concordaram na importância de vários elementos críticos que poderiam enquadrar um resultado ambicioso da COP28:

• Concordaram na importância da conclusão bem-sucedida do primeiro balanço global no âmbito do Acordo de Paris, que deverá marcar um ponto de viragem na acção climática nesta década crítica e informar a acção climática imediata e futura, incluindo a próxima ronda de NDC, e caminhos claros para alcançar reduções de emissões, aumentar a resiliência e os fluxos financeiros necessários.

• O Comissário e o Presidente da COP28 saudaram o resultado muito positivo do Comité de Transição em Abu Dhabi. A Comissão reafirmou o seu apoio a este resultado e às recomendações feitas pelo Comité.

• A Presidência da COP28 e o Comissário sublinharam a importância de operacionalizar os acordos de financiamento para perdas e danos na COP28, incluindo compromissos iniciais.

• O Comissário está pronto a anunciar uma contribuição financeira substancial da UE e dos seus Estados-Membros para o fundo de perdas e danos na COP28, no contexto de um resultado ambicioso na COP28 em matéria de mitigação, adaptação e meios de implementação, de uma forma que não deixe ninguém para trás.

• A Comissão prevê também anunciar uma contribuição financeira para apoiar o compromisso da COP28 em matéria de energias renováveis e eficiência energética e convida os países a fazerem o mesmo durante a Cimeira Mundial sobre a Acção Climática.

• A Presidência da COP28 e o Comissário sublinharam a necessidade de progressos significativos no reforço das ações de adaptação que criem resiliência e reduzam a vulnerabilidade, com um resultado robusto no Objetivo Global de Adaptação na COP28.

O Comissário Hoekstra e o Dr. Sultan sublinharam novamente que a profundidade e amplitude das relações entre os Emirados Árabes Unidos e a UE e a confiança estabelecida ao longo de décadas de parceria são fundamentais para a nossa capacidade de trabalhar em conjunto e alcançar o nosso esforço colectivo de um resultado ambicioso na COP28.

Ambas as partes sublinharam que a COP28 é uma oportunidade crítica para mostrar unidade e restaurar a fé no multilateralismo num mundo que está polarizado através de um envolvimento e resultados positivos e orientados para a acção.