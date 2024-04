A Cimeira entre os EUA, Japão e Filipinas marca um ponto de viragem crítico nas relações com a China e na geopolítica asiática

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., desembarcou na noite de quarta-feira numa base militar dos EUA nos arredores de Washington, DC , para participar na primeira Cimeira com o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida.

Os três líderes reuniram-se quinta-feira naquela que já é considerada uma Cimeira histórica que marcará as relações entre os Estados Unidos e a China e a geopolítica asiática.

O impasse cada vez mais maior com a China sobre disputas territoriais no Mar do Sul da China esteve no topo da agenda quando os três líderes se reuniram quinta-feira na Casa Branca.

Autoridades dos EUA indicaram que estão em andamento mais patrulhas navais conjuntas com as Filipinas e outros parceiros da coalizão, incluindo o Japão . Espera-se também que Biden emita um aviso contundente à China de que Washington está pronto a usar a força militar para proteger os interesses filipinos no Mar da China Meridional, se for chamado a fazê-lo como parte do Tratado de Defesa Mútua entre os dois países.

O Japão também desempenhará um papel de segurança mais importante neste conflito em evolução.

Marcos e Kishida provavelmente retomarão as negociações em curso sobre um “ acordo de acesso recíproco” que permitirá que as forças militares japonesas sejam estacionadas nas Filipinas para treino e exercícios conjuntos.

As tensões no Mar da China Meridional entre a China e a coligação militar em expansão entre os três países irão, sem dúvida, aumentar após a reunião trilateral de quinta-feira em Washington.

Pequim vê a cimeira como um evento hostil em que os EUA estão a usar os seus aliados asiáticos para conter a China, e é muito provável que responda com destacamentos navais muito mais robustos como uma demonstração de força.

A Cimeira de quinta-feira marca uma divisão geopolítica mais profunda. O impacto da Cimeira não é tanto a busca de uma paz estável na região, mas um aprofundamento da divisão geopolítica entre a rede aliada dos EUA, por um lado, e a China, a Coreia do Norte e a Rússia, por outro.

A Cimeira poderá abrir ume nova era da política de soma zero. Uma cooperação mais estreita em matéria de segurança entre os três aliados poderá ter o efeito paradoxal de intensificar ainda mais as tensões geopolíticas na região. Preocupada com o cerco estratégico, é altamente improvável que a China fique de braços cruzados. A aliança emergente entre o Japão, as Filipinas e os EUA irá provavelmente apenas reforçar a dinâmica geopolítica de soma zero na Ásia com a China a reforçar o seu poderio militar e aprofundar as relações com países aliados.

Por outro lado, a escalada das tensões geopolíticas entre a China e os Estados Unidos poderá limitar consideravelmente a cooperação entre as duas superpotências em questões de interesse global como as alterações climáticas e a transição energética.

Por Editor Económico

Portal de Angola