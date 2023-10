A China conseguiu dar um novo impulso ao BRI, apoiando a transição climática dos países em desenvolvimento

Justamente quando se pensava que a emblemática Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative – BRI) do presidente chinês Xi Jinping estava a agonizar, a China surpreendeu os analistas no terceiro fórum da iniciativa ao transformar o BRI num veículo de apoio à transição climática dos países em desenvolvimento.

Delegados de países em desenvolvimento saíram ontem do fórum na China com grandes promessas de ajuda para projectos de energia verde, embora existam poucos projectos concretos até agora.

Quer se trate de países das Caraíbas, Asia ou Africa, os líderes foram consistentes nas suas mensagens no Fórum do Cinturão e Rota, em Pequim: as suas nações estão a ser devastadas pelas alterações climáticas e a China está numa posição única para ajudar, sendo o maior produtor mundial de tudo, de painéis solares a baterias para carros elétricos.

Em resposta, o Presidente Xi Jinping comprometeu-se a implementar padrões de investimento verde na sua iniciativa BRI de financiamento do desenvolvimento, que entra agora oficialmente no seu 11.º ano. O vice-presidente Han Zheng disse que a China fortalecerá o financiamento para desenvolvimentos ecológicos e incentivará as empresas a realizarem mais projetos de baixo carbono nos países parceiros.

Os delegados assinaram acordos no valor de 97,2 mil milhões de dólares em vários setores, incluindo energia limpa, disse Xi na quarta-feira, na cerimónia de encerramento do Fórum.

Até recentemente, os investimentos estrangeiros da China caracterizavam-se por elevados gastos em grandes infra-estruturas, incluindo combustíveis fósseis. Dos 235 mil milhões de dólares comprometidos com projectos energéticos entre 2008 e 2021, dois terços foram atribuídos a infraestruturas de combustíveis fósseis e centrais eléctricas a carvão, de acordo com o Centro de Política de Desenvolvimento Global da Universidade de Boston .

Um Cinturão e Rota mais verde obteve o apoio de governos estrangeiros, incluindo das Nações Unidas e de países ocidentais, que têm criticado os programas de empréstimos da China.

O foco na sustentabilidade “foi uma decisão muito estratégica como construtor de pontes em alguns aspectos”, disse Christoph Nedopil Wang , diretor do Griffith Asia Institute.

A necessidade também é grande. Uma coligação liderada pela ONU de países ocidentais ricos não conseguiu até agora cumprir o prometido fundo de 100 mil milhões de dólares por ano para apoiar iniciativas climáticas nos países em desenvolvimento. E até agora, disse Nedopil Wang, “muitos projetos da BRI ainda não aplicam padrões ambientais ou sociais rigorosos, em detrimento do desenvolvimento sustentável local”. O BRI poderá contribuir para alterar esse quadro.

Entre os anúncios de novos acordos alcançados até quarta-feira, a China assinou um pacto de livre comércio com a Sérvia durante o fórum, com o país do Leste Europeu concordando em reduzir gradualmente as tarifas para os painéis solares e baterias de lítio da China até zero.

Os fabricantes chineses já têm procurado locais no exterior em busca de fábricas de tecnologia limpa. Durante o fórum, a Trina Solar Co. e a TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. assinaram acordos para novas unidades de fabricação no Oriente Médio.

As empresas chinesas podem beneficiar da crescente procura de equipamentos solares e eólicos, especialmente em locais onde os governos ainda trabalham para fornecer eletricidade de forma consistente a todos, disse Damilola Ogunbiyi , Representante Especial do Secretário-Geral da ONU para Energia Sustentável para Todos. Se os fabricantes de energia limpa da China também construírem fábricas nesses países, isso irá diversificar a cadeia de abastecimento e trazer benefícios económicos nos países anfitriões.

