A captura e armazenamento de CO2 no Sudeste Asiático está a tornar-se num negócio multibilionário para as grandes petrolíferas

O armazenamento de dióxido de carbono está a emergir como um fluxo potencial de receitas multibilionárias para empresas como a Exxon Mobil Corp. , a Shell Plc e a Chevron Corp. , que estão sob pressão global para controlar a queima desenfreada de combustíveis fósseis.

Na Ásia, que irá gerar a maior parte das emissões de carbono deste século, a Indonésia e a Malásia estão entre os poucos locais onde o CO2, uma vez capturado, pode ser armazenado de forma viável no subsolo. Com o dinheiro, décadas de experiência na injeção de carbono para fins de bombeamento de petróleo extra, e um número crescente de poços esgotados que podem ser reabastecidos, as empresas petrolíferas já estão a competir por posições.

O CEO da Exxon Mobil, Darren Woods, disse que a empresa “garantiu direitos exclusivos para armazenamento de CO2” na Indonésia e na Malásia. “Problemas de escala mundial, como as alterações climáticas, precisam de empresas de escala mundial para ajudar a resolvê-los”, disse ele.

A Shell assinou um acordo para avaliar possíveis locais com a companhia petrolífera nacional da Malásia, Petronas. A Chevron está a estudar um projeto na Indonésia. E a TotalEnergies SE da França está a explorar ativamente o potencial de armazenamento na região.

Entretanto, o governo da Indonésia apressou-se no mês passado a aprovar um decreto presidencial sobre possíveis incentivos para os operadores de armazenamento de CO2. Esquemas semelhantes estão em curso na Europa e na Austrália .

“Há uma corrida”, disse Lein Mann Bergsmark , chefe de pesquisa de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS), baseado na Noruega, do grupo de consultoria Rystad Energy . “Cada vez mais empresas de petróleo e gás estão dedicando esforços para adquirir espaço poroso ou direitos para armazenar CO2 em todo o mundo.”

O armazenamento é a etapa final do processo conhecido como captura e armazenamento de carbono (CCS), uma tecnologia concebida para sugar o CO2 da atmosfera e enterrá-lo no subsolo para sempre, em teoria neutralizando os seus efeitos nas alterações climáticas.

Para as empresas petrolíferas, a ampla implantação do CCS é uma tábua de salvação, embora frágil: significa que poderiam preservar até 20% da procura actual de petróleo e gás até 2050 sem empurrar o aquecimento global para além dos níveis estabelecidos no Acordo de Paris, de acordo com o Agência Internacional de Energia. Sem isso, o consumo precisaria cair ainda mais. Também proporciona uma nova fonte de receita, já que as empresas podem alugar espaço de armazenamento mediante o pagamento de uma taxa.

Por enquanto, existe uma enorme lacuna entre a quantidade de CO2 que terá de ser capturada e o espaço de armazenamento disponível. Para cumprir as metas climáticas globais, mais de mil milhões de toneladas de CO2 terão de ser sugadas e enterradas todos os anos até ao final da década, de acordo com a AIE. Mas hoje apenas 4% dessa capacidade está disponível em apenas algumas dezenas de locais comerciais em todo o mundo.

Parte do problema é a economia. No topo de gama, pode custar mais de 1.000 dólares capturar e enterrar uma tonelada de CO2, dependendo da fonte do gás. Na ausência de um preço forte para as emissões de carbono, as empresas petrolíferas ainda não conseguiram viabilizar financeiramente projectos de captura e armazenamento de custos ainda mais baixos.

Depois há a política. Nos EUA, a forte resistência dos ambientalistas e dos residentes locais atrasou a autorização e a construção de poços de armazenamento. Numa audiência pública no Verão passado, dezenas de pessoas argumentaram que os reguladores estatais estavam mal equipados para supervisionar os poços de injeção, alertando para o risco de supervisão negligente e rupturas.

A geologia também é uma restrição. Existem dois tipos de espaço subterrâneo que podem ser preenchidos com dióxido de carbono – formações rochosas profundas e permeáveis chamadas aquíferos salinos e poços de petróleo e gás antigos e esgotados – e eles não existem em todos os lugares. Na Ásia, o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura são todos grandes emissores, mas não possuem as características do subsolo para absorver permanentemente CO2 suficiente, o que significa que terão de exportá-lo para outras partes da região para serem enterrados, dizem os analistas. Singapura nomeou recentemente a Exxon e a Shell para ajudá-la a avaliar locais no exterior.

A Indonésia e a Malásia, entretanto, estão a ser designadas como repositórios adequados – um plano que os dois governos têm, até agora, endossado.

É claro que os dois países também têm as suas próprias emissões para capturar e enterrar, um desafio que levou Jacarta a afirmar que 70% do potencial espaço de armazenamento da Indonésia será reservado para emissões domésticas.

O transporte e armazenamento de CO2 no Sudeste Asiático poderá gerar cerca de 16 mil milhões de dólares de receitas anuais até 2050, embora isso dependa de quanto a região consegue sequestrar e as projeções variam muito.

A Exxon assinou um acordo no ano passado com a empresa petrolífera nacional indonésia Pertamina para desenvolver uma instalação de armazenamento de 2,5 mil milhões de dólares. A TotalEnergies está investindo cerca de US$ 100 milhões por ano no desenvolvimento global de CCS, um número que poderá triplicar até o final da década, disse Etienne Anglès d’Auriac , vice-presidente de CCS da empresa.

Para alguns analistas, a ênfase no armazenamento é equivocada à luz do estado actual da captura de carbono. Algumas das maiores e mais avançadas tentativas estão enfrentando dificuldades ou falharam completamente. Se a captura funcionar, ainda não há muitos navios disponíveis para transportar CO2. Locais de armazenamento adequados são raros e levam anos para serem identificados. Mesmo assim, a história sugere que eles estão longe de ser seguros.

Para encorajar o mercado, as empresas petrolíferas estão a apoiar os governos para acelerarem as licenças de armazenamento e para subsidiarem o custo do desenvolvimento desses locais. Exxon, Chevron, Shell e TotalEnergies disseram à Bloomberg que estão a trabalhar com os respetivos governos para ajudar a moldar as regras que regem o sector.

Dias antes das eleições gerais do mês passado na Indonésia, o governo emitiu um decreto presidencial oferecendo incentivos financeiros às empresas que procurassem construir instalações de armazenamento para carbono importado. As empresas poderão solicitar licenças com validade de até 30 anos. Quanto os projetos irão gerar em impostos e royalties ainda está em discussão, disse um porta-voz do governo.

A Malásia, por sua vez, não tem uma legislação clara para a importação de CO2, disse Emry, da Petronas, que pretende desenvolver três centros de armazenamento que, juntos, seriam capazes de armazenar até 15 milhões de toneladas de CO2 por ano até 2030. “Há muita pressão” Para agilizar isso, disse ele. “Estamos tentando aprender uns com os outros aqui.”

O Ministério da Economia está a realizar um “estudo abrangente” sobre o desenvolvimento do CCUS e a Malásia pretende ter um projecto de legislação sobre importações e armazenamento de CO2 no primeiro trimestre de 2025, disse um porta-voz do ministério à Bloomberg. O país espera ter mais espaço de armazenamento do que necessita e alugá-lo a terceiros reduzirá a necessidade de subsídios governamentais.