A Bolsa de Valores do Quénia regista aumento histórico

No espaço de menos de três meses, o índice de referência das ações do Quénia passou do nível mais baixo para o de melhor desempenho do mundo.

O Índice All-Share da Bolsa de Valores de Nairobi obteve um retorno de quase 30% para os investidores em dólares este ano, o máximo entre mais de 90 índices de referência monitorizados pela Bloomberg. Isso segue uma perda de mais de 40% em 2023.

Isto deve-se principalmente à recuperação do xelim do Quénia, face ao mínimo histórico registado em Janeiro, o que está a sobrecarregar os retornos em termos de dólares, ao mesmo tempo que estimula desempenhos sólidos para as ações bancárias do país.

A moeda valorizou-se 22% desde 25 de Janeiro, na sequência de uma emissão bem sucedida de euro-obrigações e da recompra de dívida que atenuou as preocupações sobre a posição da balança de pagamentos do Quénia. Uma injeção de 684,7 milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional também reforçou as reservas estrangeiras do país, enquanto um aumento inesperado das taxas no mês passado está a ajudar a abrandar a inflação.

Mesmo sem o impulso cambial, as ações quenianas tiveram um ano forte. O índice All-Share subiu 11% em termos de moeda local, superando confortavelmente o retorno de 4,3% do índice de ações MSCI Frontier Markets .

Isso foi ajudado pela recuperação das ações bancárias na sequência dos anúncios de dividendos de alguns dos maiores credores do país, incluindo Stanbic Holdings Plc , Standard Chartered Bank Kenya Ltd. e Absa Bank Kenya Plc . O Equity Group Holdings Plc , o maior credor em valor de mercado, subiu 26% este ano, enquanto o Co-operative Bank of Kenya Ltd. subiu 22% e o Absa aumentou 21%.