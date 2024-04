A América do Sul poderá ultrapassar a África na produção de cacau?

Embora a Costa do Marfim e o Gana sejam os líderes mundiais de longa data na produção de “ouro castanho”, enfrentam uma concorrência crescente dos produtores latino-americanos, liderados pelo Equador.

E se o Equador ultrapassasse o Gana como o segundo maior produtor mundial de cacau? Embora não fosse muito plausível há alguns anos, este cenário parece cada vez mais provável e poderá tornar-se realidade ainda este ano.

A produção do Gana está em declínio acentuado, com uma queda de 35% nas chegadas de grãos aos portos durante o ano passado, de acordo com a Organização Internacional do Cacau (ICCO), e deverá atingir apenas 500.000 toneladas até ao final da atual época. Entretanto, a produção de cacau no Equador, o terceiro maior produtor mundial, está a aumentar de forma constante e poderá atingir 460.000 toneladas este ano – próximo do resultado do Gana.

A possível ascensão do Equador às custas do Gana seria altamente simbólica. Confirmaria uma tendência que tem vindo a fermentar nos últimos anos no mercado do “ouro castanho”: a ascensão da América do Sul face à dupla africana que historicamente dominou o sector – a Costa do Marfim, o líder indiscutível com cerca de 2 milhões de toneladas por ano, e Gana, cuja produção já atingiu 1 milhão de toneladas.

Esta revolução ocorre num contexto específico, marcado pela queda nas colheitas da África Ocidental, principalmente devido às más condições meteorológicas. Além disso, o preço do cacau disparou para níveis recordes durante o ano passado, devido ao défice entre a oferta e a procura.

Esses desenvolvimentos foram facilitados pela forma como o cacau latino-americano é comercializado, o que favorece as vendas spot a preços de mercado. Isto significa que os produtores são mais bem pagos quando os preços de mercado são elevados, permitindo-lhes reinvestir os seus rendimentos.

Como resultado, “ a produção do Equador quintuplicou entre 2002 e 2021, enquanto a área cultivada aumentou apenas 63%”, afirma o relatório, destacando os rendimentos que saltaram de cerca de 150 kg para mais de 650 kg por hectare durante o período.

Durante essas duas décadas, a produtividade das explorações agrícolas no Gana aumentou ligeiramente, de 300 kg para 550 kg por hectare, enquanto a das plantações na Costa do Marfim diminuiu, de 700 kg para 500 kg por hectare.

Apesar de terem sido enfraquecidos pelas colheitas decepcionantes deste ano, pelo envelhecimento das plantações e pelos surtos de doenças, incluindo o vírus dos rebentos inchados, Abidjan e Accra não têm intenção de ceder terreno. Desde 2018, estão unidos numa “OPEP do cacau” para defender o seu poder de negociação no mercado globalizado e altamente competitivo do ouro castanho.

No entanto, a dupla tem de enfrentar a crescente e ambiciosa concorrência sul-americana, que inclui o Peru, com um rendimento médio de 900kg/ha. O Equador e o Peru pretendem produzir 800.000 toneladas e 250.000 toneladas de ouro castanho por ano, respetivamente, até 2030, enquanto a República Dominicana (75.000 toneladas de grãos até 2022) estabeleceu-se como líder mundial no cacau orgânico (45% da sua produção). Produção).

A dupla Costa-Marfinense-Gana também poderá ser desafiada por outros produtores africanos que procuram capitalizar o actual aumento dos preços, incluindo os Camarões, a Libéria e a Guiné.