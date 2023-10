A alta dos preços do açúcar atinge duramente alguns países africanos

O aumento dos preços do açúcar está a afectar de forma particularmente dura algumas das nações mais pobres de África, forçando as famílias e os restaurantes a renunciarem ao uso do ingrediente que é fundamental nas dietas locais.

As colheitas decepcionantes de alguns dos maiores produtores do mundo levaram os preços por grossista para perto dos mais altos níveis em mais de 12 anos em setembro. Embora isso esteja a contribuir para as implacáveis pressões inflacionistas em todo o mundo, os países africanos estão particularmente vulneráveis num contexto de forte dependência das importações de açúcar e de escassez de dólares americanos.

Os consumidores no Ruanda, no Uganda, no Quénia e na Tanzânia estão a pagar alguns dos preços mais elevados pelo açúcar em décadas, agravados pelas tarifas sobre as importações, segundo dados do grupo de investigação de produtos de base Kulea, com sede em Nairobi. Com os preços da energia também elevados e o desemprego a aumentar, o aumento dos custos está a causar dores de cabeça às famílias que tentam alimentar-se.

O ingrediente básico constitui uma parte importante dos costumes alimentares locais e também é utilizado na pastelaria e doces que rodeiam as celebrações muçulmanas. Para muitos agregados familiares africanos, “o açúcar continua a ser uma das fontes de calorias mais acessíveis”, segundo Kona Haque , chefe de investigação de mercadorias da ED&F Man.

Mas o aumento dos preços está a forçar os consumidores a gastar menos em refrigerantes e a renunciar ao açúcar que normalmente é adicionado ao chá e outras bebidas, disse Agwingi. As empresas também estão reduzindo as compras devido à fraca demanda.

O custo de fazer puff puff – um lanche popular da África Ocidental feito de massa frita – também disparou, levando alguns vendedores a reduzir a quantidade de açúcar adicionado ao lanche esponjoso. Um restaurante nos Camarões mudou de serviço de chá e café com mel numa tentativa de reduzir custos.

As importações combinadas de açúcar bruto dos quatro principais países importadores – Nigéria, Argélia, Marrocos e Egito – caíram 1% nos oito meses até agosto em comparação com o ano passado, e 8% em relação aos níveis de 2021, de acordo com dados preliminares da Green Pool Commodity Especialistas.

Africa mercado-chave para o açúcar

Os comerciantes de matérias-primas normalmente vêem o continente como um importante motor da procura de açúcar. África tem a taxa de crescimento populacional mais elevada entre as principais áreas e a sua percentagem de agregados familiares de rendimento médio está a aumentar. No entanto, apenas cinco países conseguem produzir açúcar suficiente para satisfazer a procura, tornando-o um destino de exportação atraente para outros produtores.

O custo do açúcar varia de país para país, dependendo da sua capacidade de refinação e da variedade de açúcar que importa, deixando alguns mais expostos às oscilações de preços do que outros. Por exemplo, os países do Norte de África, como a Argélia e Marrocos, consomem normalmente mais açúcar branco e têm mais refinadores em comparação com o resto do continente, o que lhes permite importar açúcar bruto mais barato a granel e refinar localmente.

As regiões subsaarianas importam principalmente sacos de açúcar mascavado e brancos de baixa qualidade, que são transportados a um custo mais elevado do que a granel.

Os governos de todo o continente têm lutado para fornecer apoio. Os decisores políticos quenianos abriram uma janela de isenção de direitos para importar açúcar, a fim de colmatar o défice e controlar os preços. A Costa do Marfim restringiu as exportações de açúcar até ao final de Dezembro para garantir o abastecimento interno, e as autoridades ugandesas também enfrentam pressão dos fabricantes para reduzirem os direitos de importação.