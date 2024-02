A África do Sul utilizará reservas de contingência em ouro e divisas para reduzir os passivos da dívida

A África do Sul irá livrar-se das suas “jóias da coroa” para reduzir os passivos da dívida externa. Isto mostra até que ponto a economia sul-africana e as finanças públicas estão enfraquecidas. A decisão ocorre poucos dias depois do anúncio das eleições gerais de maio de 2024.

A África do Sul avaliará anualmente a Conta de Reserva de Contingência de Ouro e Câmbio (GFECRA) mantida no banco central e retirará dela quando os fundos estiverem disponíveis, disse o ministro das Finanças, Enoch Godongwana, à Reuters na quinta-feira.

Godongwana disse no seu discurso sobre o orçamento anual na quarta-feira que o governo estava a alterar o quadro que rege a conta GFECRA para lhe permitir sacar 150 mil milhões de rands (8 mil milhões de dólares) ao longo dos próximos três anos para limitar os seus empréstimos.

A África do Sul está a debater-se com uma economia em dificuldades e uma dívida elevada antes das eleições gerais de 29 de maio, que poderão fazer com que o partido do governo, Congresso Nacional Africano, perca a sua maioria parlamentar pela primeira vez desde o fim do apartheid, há 30 anos.

Godongwana disse à Reuters que usar os fundos para reduzir o passivo da dívida do país é mais eficaz do que alocá-los para gastos.

“Enfrentamos um grande desafio de dívida que está a excluir todas as outras despesas”, disse Godongwana.

A conta GFECRA captura ganhos e perdas nas transacções de reservas em moeda estrangeira do país e tem um saldo de mais de 500 mil milhões de rands, maior do que as perdas de reservas plausíveis decorrentes das flutuações do rand, disse o Tesouro Nacional.

O Tesouro disse que o levantamento do GFECRA resultaria numa poupança de cerca de 30 mil milhões de rands em custos do serviço da dívida ao longo dos próximos três anos e ajudaria a reduzir o rácio dívida/PIB, agora projetado para atingir o pico de 75,3% do PIB em 2025/26, de uma estimativa de 77,7% observada em novembro.

Alguns analistas propuseram que o dinheiro fosse usado para pagar as dívidas de empresas estatais em dificuldades, como a Transnet, a empresa portuária e de logística.

Mas Godongwana disse que dar dinheiro à Transnet seria “apenas colocar dinheiro num buraco”. Em vez disso, disse ele, a empresa deveria implementar a sua estratégia de recuperação e utilizar o seu balanço para resolver os desafios que enfrenta.

Parte dessa estratégia envolve a privatização de partes do negócio que a Transnet já não consegue manter, uma questão controversa para os sindicatos, especialmente num ano eleitoral.

Analistas disseram que o fato de o governo ter acesso mais frequente aos recursos do GFECRA também levanta preocupações sobre o dinheiro ser usado para esclarecer a má gestão fiscal.

Godongwana disse que o quadro desenvolvido protegeria contra isto, mas acrescentou que, se não for bem guardado, existe o risco de futuras administrações poderem desfazer essas salvaguardas.

Por: Editor Económico

Portal de Angola