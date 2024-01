A África do Sul procura equilibrar a necessidade de descarbonizar e fazer crescer a economia

O plano energético actualizado da África do Sul prevê a construção de mais de 100 gigawatts de nova capacidade de produção até 2050 e propõe que sejam consideradas uma variedade de tecnologias e combustíveis para a produzir, incluindo energia solar, eólica, nuclear e carvão. O plano propõe uma solução energética que permite a descarbonização da economia ao mesmo tempo que promove o crescimento económico.

A nação mais industrializada do continente africano carece de um fornecimento fiável de electricidade, o que resulta em apagões frequentes que prejudicam a economia. O Plano de Recursos Integrados 2023 publicado no diário do governo na quinta-feira mapeia vários cenários, como um plano de “menor custo” para produzir 105 gigawatts de energia e outro que vê 166 gigawatts sendo gerados a partir de armazenamento eólico, solar, gás e bateria.

“Os caminhos energéticos baseados em tecnologias de energia renovável e limpa apenas proporcionam o resultado desejado na medida em que descarbonizam o sistema energético”, afirmou o departamento de energia no plano. “Essas vias não proporcionam segurança de abastecimento, ao mesmo tempo em que acarretam os custos mais elevados de implementação.”

Ministro dos Recursos Minerais e Energia Gwede Mantashe, um ex-trabalhador mineiro e líder sindical que já disse anteriormente que não tem problema de ser identificado como um “fundamentalista do carvão”, supervisionou um programa governamental stop-start para impulsionar a geração de energia renovável.

O plano prevê que 4.468 megawatts adicionais de energia sejam adicionados à rede a partir de projetos eólicos, 3.715 megawatts de usinas solares, 7.220 megawatts de usinas de gás e 1.440 megawatts de usinas de carvão até 2030. Outros 4.103 megawatts devem estar disponíveis a partir de armazenamento em bateria, enquanto as empresas esperam produzir cerca de 6.000 megawatts para uso próprio, disse.

O período que se segue, que vai até 2050, “exigirá um novo programa massivo de construção com capacidade significativa necessária daqui a pouco mais de uma década”, incluindo a rede de transmissão associada, de acordo com o plano. O caminho energético adotado irá “garantir a segurança do abastecimento, reduzir as emissões de carbono e garantir o menor custo para a economia”, afirmou.

Outros destaques do plano:

• O carvão continua a desempenhar um papel significativo na geração de electricidade na África do Sul. Dada a abundância de recursos de carvão no país, é necessário considerar investimentos em tecnologias de carvão mais eficientes e claras, incluindo a captura de carbono.

• A energia nuclear é uma forma importante de energia limpa e o governo tomou a decisão de expandir o seu programa atómico. Pequenos reatores modulares poderiam ser implantados de forma incremental para atender à crescente demanda de energia.

• As tecnologias de gás para energia proporcionarão a flexibilidade necessária para complementar a energia renovável. A curto prazo, as opções de importação de gás devem ser prosseguidas enquanto a exploração local é realizada.

• As tecnologias solar e eólica proporcionam uma oportunidade para diversificar a matriz energética e a produção deverá aumentar rapidamente.

Por Editor Económico

Portal de Angola