Petro enfrenta Al Ahly nas meias-finais do Africano

A equipa sénior feminina de andebol do Petro de Luanda defronta, quinta-feira, em Brazzaville, o Al Ahly do Egipto, nas meias-finais da Taça dos Clubes Campeões Africanos, que decorre na República do Congo.

Na partida dos quartos-de-final, disputada, hoje (quarta-feira), a formação “petrolífera” angolana venceu o Nziko dos Camarões, por 36-23.

O Petro encontrou dificuldades e saiu em vantagem de apenas 17-13, ao intervalo. A formação do “Catetão” soma dezanove conquistas na prova continental.

As egípcias do Al Ahly derrotam o FAP dos Camarões, por 31-29, desafio equilibrado do princípio ao fim. A formação do Magrebe, mais ousada, ao intervalo marcou 16 golos, contra 14 das camaronesas.

Quanto ao outro clube angolano, o 1º de Agosto, campeão em título, foi a primeira atingir à meia-final, depois de derrotar o Bandama da Côte d’Ivoire, por 34-16.

O seu adversário sairá do confronto entre DGSP e Grain de Sel, que jogam esta noite. WR/VAB