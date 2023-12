2Rs África Ocidental: Níger vs. Europa

A União Europeia mostra-se preocupada com um aumento nos fluxos migratórios de África, depois de o Níger ter revogado uma lei que anteriormente criminalizava o transporte de migrantes através do país.

Ao mesmo tempo, as autoridades militares revogavam dois acordos militares com a União Europeia, destinados a ajudar a combater a violência na região africana do Sahel, isto enquanto os líderes militares do país e um alto funcionário da defesa russa discutiam a cooperação militar.

Vamos conversar com os nossos politólogos Rui Neumann e Raúl Braga Pires sobre o impacto e possível explicação destas decisões da junta nigerina para o país e para a própria Europa.