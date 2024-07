25 soldados condenados à morte por “fugir do inimigo” na República Democrática do Congo

Vinte e cinco soldados congoleses acusados de “fugir diante do inimigo” durante os recentes combates contra os rebeldes do M23 foram condenados à morte na quarta-feira, no leste da República Democrática do Congo, no final de um julgamento de um dia.

31 arguidos (27 soldados e 4 mulheres civis, esposas de soldados) compareceram perante o tribunal militar da guarnição de Butembo (Kivu do Norte). Foram acusados de “fuga face ao inimigo”, “dissipação de munições de guerra”, “violação de ordens” e “roubo”, disse à AFP o advogado de defesa Jules Muvweko.

No final da audiência, “25 soldados, incluindo dois capitães, foram condenados à morte”, disse Muvweko, acrescentando que a defesa tenciona recorrer.

Os outros acusados, incluindo as quatro mulheres, foram absolvidos por falta de provas, disse.

Desde o final da semana passada, o M23 (Movimento 23 de março) tomou várias cidades na frente norte do conflito.

As suas conquistas incluem a cidade estratégica de Kanyabayonga, que é vista como uma porta de entrada para os principais centros comerciais de Butembo e Beni.

O M23 também se apoderou de vastas extensões de território nos últimos anos, cercando quase completamente Goma, a capital da província do Kivu do Norte, matando dezenas de pessoas e deslocando centenas de milhares de outras.

De acordo com o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas, existem já 2,8 milhões de pessoas deslocadas no Kivu do Norte.

Kinshasa acusa o Ruanda de apoiar o grupo rebelde M23, liderado pelos tutsis, o que Kigali nega.

O leste da República Democrática do Congo, rico em minerais, tem sido assolado durante 30 anos por combates entre grupos armados locais e estrangeiros, que remontam às guerras regionais da década de 1990.

Em março passado, o Governo congolês levantou a moratória sobre a pena de morte que estava em vigor desde 2003 no país.

A medida visava, nomeadamente, os militares acusados de traição, numa altura em que o Leste do país está a braços com uma rebelião armada.

No início de maio, oito soldados congoleses, incluindo cinco oficiais, foram condenados à morte em Goma por “cobardia” e “fuga do inimigo”.