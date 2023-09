Malanje: João Lourenço avalia estado geral da província

O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se esta quarta-feira à província de Malanje, para uma visita de trabalho de dois dias.

A informação foi divulgada esta terça-feira pela Secretaria de Imprensa do Palácio Presidencial, adiantando que em Malanje João Lourenço vai dirigir uma reunião com o governo provincial, para avaliação do estado geral da província.

A agenda de trabalho do Presidente da República naquela província do norte do país prevê, igualmente, contacto directo com a actividade produtiva desenvolvida na região.

Dizer que a província de Malanje é potencialmente agrícola e notabiliza-se na produção de mandioca, batata doce, citrinos, eucaliptos, algodão, tabaco e cana-de-açúcar.