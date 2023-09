Sauditas e Rússia estendem restrições à oferta de petróleo até o final do ano. Brent dispara a US$ 91 o barril esta tarde.

A Arábia Saudita e a Rússia prolongaram as suas restrições unilaterais ao fornecimento de petróleo por mais três meses, uma medida mais agressiva do que os comerciantes esperavam, uma vez que os membros da OPEP+ procuram apoiar um mercado global frágil.

O líder da Organização dos Países Exportadores de Petróleo continuará o corte de produção de 1 milhão de barris por dia até dezembro, segundo um comunicado publicado terça-feira pela agência estatal de notícias saudita. A medida manterá a produção em cerca de 9 milhões de barris por dia – o nível mais baixo em vários anos – durante seis meses no total.

A redução das exportações da Rússia de 300 mil barris por dia será prorrogada pelo mesmo período, disse o vice-primeiro-ministro Alexander Novak em comunicado separado.

“Esta decisão de corte voluntário será revista mensalmente para considerar o aprofundamento do corte ou o aumento da produção”, segundo o comunicado publicado pela SPA. A Arábia Saudita pretende apoiar “a estabilidade e o equilíbrio dos mercados petrolíferos”.

Os mercados globais de petróleo estão a contrair-se à medida que a procura sobe para níveis recorde e a recuperação dos preços do Verão foi retomada, apesar da crescente preocupação com o crescimento económico na China . A medida de Riad e Moscovo superou as expectativas do mercado por uma extensão de apenas mais um mês, fazendo com que o petróleo Brent, a referência internacional, subisse para US$ 91.02 por barril, às 17h em Londres.

Os sauditas introduziram o seu corte adicional na oferta em Julho, aprofundando as reduções já feitas com parceiros da aliança OPEP+. Com a maioria dos membros da coligação já a sofrer perdas de produção devido ao subinvestimento e a perturbações operacionais, Riade optou por tomar uma iniciativa em grande parte individual para apoiar os preços.

Os principais países consumidores criticaram o reino e os seus parceiros pela intervenção, num momento em que a procura global de combustíveis está a subir para níveis recorde e os stocks estão a esgotar-se. Um novo aumento inflacionário iria pressionar os consumidores e pôr em perigo a recuperação, alertam.

Defender o mercado teve um custo para os sauditas. O reino sofreu a descida mais acentuada das projecções de crescimento económico por parte do Fundo Monetário Internacional devido aos volumes de vendas que está a perder. No entanto, este parece ser um preço aceitável para o reino, que pode precisar de petróleo a quase 100 dólares por barril para cobrir os ambiciosos projectos de gastos do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman , de acordo com a Bloomberg Economics .