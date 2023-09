Rússia evoca possíveis manobras com Pyongyang mas não confirma compra de armas

Moscovo recusou comentar informações veiculadas pela Casa Branca segundo as quais o Presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong Un estariam prestes a manter um encontro para discutir a venda de armas por Pyongyang a Moscovo, no âmbito da sua ofensiva na Ucrânia. Contudo, o governo russo não afasta a possibilidade de efectuar exercícios com as forças norte-coreanas.

“Não podemos (confirmar), não temos nada a dizer sobre isso”, disse esta terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao ser questionado sobre uma hipotética cimeira entre Putin e Kim Jong Un. Ontem, todavia, o ministro russo da Defesa, Sergei Choïgou, revelou que os dois países estão a discutir a possibilidade de realizar exercícios militares conjuntos.

Depois de ter interpretado a presença em finais de Julho do ministro da Defesa russo num desfile militar em Pyongyang ao lado do Presidente norte-coreano como um indício de um possível interesse da Rússia em comprar armas norte-coreanas, a Casa Branca reiterou ontem as suas denúncias.

“As negociações sobre o fornecimento de armas entre a Rússia e a Coreia do Norte estão a avançar activamente”, afirmou ontem por escrito Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, ao afirmar saber que “Kim Jong Un deseja que estas negociações continuem, nomeadamente com um intercâmbio diplomático ao mais alto nível na Rússia”.

No mesmo sentido, segundo a edição de ontem do jornal americano ‘New York Times’, Moscovo procura obter de Pyongyang obuses de artilharia e mísseis antitanque, sendo que por seu turno o Presidente norte-coreano está interessado na tecnologia russa em matéria de satélites e submarinos com propulsão nuclear.

A confirmarem-se acordos nesta matéria entre os dois países, Washington considera que “violariam as resoluções do Conselho de Segurança” estabelecendo sanções contra o regime norte-coreano em matéria de armamento.

Ainda de acordo com o ‘New York Times’ que cita altos funcionários americanos, está previsto que Kim Jong Un se reúna ainda este mês com o seu homólogo russo numa localidade não muito distante do seu país, em Vladivostok, na costa pacífica da Rússia, onde de 10 a 13 de Setembro, vai decorrer o Fórum Económico Oriental. Aquando da sua edição de 2022, este encontro reuniu 68 países.

A confortar as informações veiculadas pela Casa Branca e o ‘New York Times’, um alto funcionário sul-coreano disse que vários elementos “indicavam” que as discussões entre Pyongyang e Moscovo sobre futuros fornecimentos de armas estavam a avançar.