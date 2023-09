Ronaldo volta a liderar ranking com cada vez mais Arábia Saudita

Uma semana depois da nota perfeita, Cristiano Ronaldo volta a liderar o ranking de portugueses a jogar no estrangeiro.

Com um golo e duas assistências na goleada do Al Nassr ao Al Hazem, o avançado de 38 anos obteve uma nota de 9.1 pela SofaScore, parceira do Maisfutebol.

Pedro Neto, do Wolverhampton, conseguiu a segunda melhor nota (8.5), cabendo a Josué, do Legia Varsóvia, fechar o pódio (8.4).

No top-10, destaque para a presença de mais dois jogadores que alinham em equipas da Arábia Saudita, Fábio Martins (Al Khaleej) e André Moreira (Al Raed), fazenda da liga saudita o mais representado na lista.