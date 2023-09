Quénia quer que África venda soluções verdes na COP 28, em vez de pedir esmolas

Numa cimeira em Nairobi esta semana, o Presidente do Quénia, William Ruto, está a encorajar os líderes africanos a oferecerem o sol, o vento e as fontes minerais verdes abundantes do continente como soluções energéticas na conferência climática da ONU COP28.

Enquanto os líderes se reúnem em Nairobi para a primeira cimeira climática de África, o presidente do Quénia, William Ruto, deixa claro como pretende que o continente menos desenvolvido do mundo aborde a crucial cimeira climática das Nações Unidas deste ano.

Embora as nações africanas ainda lamentem, com razão, o facto de contribuírem com muito poucas emissões de gases com efeito de estufa e sofrerem desproporcionalmente as consequências do aquecimento global, Ruto quer que o continente se apresente como uma fonte potencial de energia verde .

O presidente queniano tem-se apresentado cada vez mais como o defensor do clima em África. Além de convocar a cimeira inaugural, Ruto, 56 anos, passou o seu primeiro ano no cargo a exaltar as credenciais verdes do Quénia – 92% da sua energia provém de fontes renováveis – e a exortar outros líderes africanos a abandonarem os combustíveis fósseis. Ele também apelou à reforma do sistema financeiro global para fornecer o dinheiro necessário para financiar a resiliência climática e o desenvolvimento de baixo carbono, e este ano começou a fazer campanha para que África obtenha mais dinheiro dos mercados de carbono .

“Suportamos o peso da crise apesar de contribuirmos menos para o aquecimento global, mas optamos por liderar apresentando soluções que também apoiam o desenvolvimento em todo o nosso continente”, disse ele no X, anteriormente conhecido como Twitter. “África tem um amplo potencial e recursos de energia renovável para tornar o seu próprio consumo mais ecológico e contribuir significativamente para a descarbonização da economia global.”

É certo que não será tão fácil para outras nações africanas seguirem o caminho de Ruto. O Quénia é abençoado com amplos recursos geotérmicos e tem poucas reservas significativas de combustíveis fósseis, ao contrário das economias dependentes do petróleo da Nigéria e de Angola e dos produtores emergentes de gás, Moçambique e Senegal. Macky Sall , presidente do Senegal, e Muhammadu Buhari , que deixou o cargo de presidente da Nigéria este ano, insistiram ambos no direito de África desenvolver os seus depósitos de hidrocarbonetos.

No entanto, os apelos de Ruto tocaram num continente que tem o potencial eólico e solar para suprir muitas vezes as suas próprias necessidades energéticas e um número significativo de minerais essenciais necessários para a transição energética global.

Um primeiro rascunho da declaração planeada da cimeira estabelece metas ambiciosas para aumentar a produção de energia renovável e apela a um caminho verde para o desenvolvimento económico do continente, que poderá um dia fornecer à Europa hidrogénio verde e seus derivados.

“Este poderia ser um novo ponto de partida para as relações entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento”, disse Dileimy Orozco, consultor político sénior do E3G, um grupo de reflexão independente sobre o clima. “Isto poderia sinalizar a intenção dos líderes africanos de serem modeladores e não tomadores do sistema financeiro global.”

Embora Ruto possa estar a pressionar as nações africanas a olharem para parcerias energéticas, em vez de apenas esmolas, o continente está lamentavelmente aquém do financiamento climático de que necessita. Esta tensão levou a debates contínuos entre as nações mais ricas e mais pobres nas negociações climáticas da ONU, e o argumento deverá ser novamente acirrado nas negociações climáticas da COP28, no Dubai, ainda este ano.

Um estudo divulgado na terça-feira pelo Centro Global de Adaptação estima que o continente precisa de um aumento de dez vezes no financiamento da adaptação climática, para 100 mil milhões de dólares por ano, para reforçar as suas infra-estruturas e proteger a sua agricultura contra as alterações climáticas.

O Ministro das Terras e Recursos Naturais do Gana, Samuel Jinapor , reconheceu que África precisa de fazer a transição para sistemas energéticos e de transportes públicos mais verdes, mas nem todos os países estão financeiramente preparados. “Tudo isso custa dinheiro”, disse ele.

Até à data, as economias desenvolvidas nunca honraram plenamente o seu compromisso de fornecer ao mundo em desenvolvimento 100 mil milhões de dólares em financiamento climático por ano até 2020 – uma promessa feita numa reunião da COP em Copenhaga, em 2009.

Inicialmente, foi pedido aos países ricos responsáveis pela maior parte das emissões históricas que contribuíssem. Agora, disse Jinapor, o conjunto de contribuintes deveria ser mais amplo e deveria incluir a China, a maior fonte mundial de gases que provocam o aquecimento climático.

“Eles deveriam fazer mais, mas não apenas a China”, disse ele. “Acredito que os BRICS, todos eles, deveriam ter um papel a desempenhar na mobilização do financiamento necessário para apoiar e promover a acção climática, particularmente a acção climática, uma vez que se refere exclusivamente a África”, disse Jinapor, referindo-se ao agrupamento de grandes economias de mercado emergentes. incluindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Ainda assim, os líderes mundiais – especialmente na Europa – esperam que África aproveite este momento para se industrializar de uma forma que não prejudique o clima. A Alemanha e os Países Baixos têm investido dinheiro no desenvolvimento de hidrogénio verde no continente, à medida que a Europa procura diversificar as suas fontes de energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Barbel Kofler, secretário de Estado do ministro da cooperação económica da Alemanha, disse que é um sinal positivo de que África – um continente que já sofre tanto com as alterações climáticas – esteja a mostrar uma iniciativa séria na oferta de soluções para a crise do aquecimento global.