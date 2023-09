Fraca adesão de alunos marca início das aulas em várias localidades do país

O primeiro dia de aulas no país foi marcado pela fraca adesão de alunos em várias escolas do ensino geral público-privado, constatou, esta segunda-feira.

Em algumas escolas localizadas, principalmente no casco urbano da cidade de Luanda, avistou-se poucas batas brancas nas salas de aula, pelo que os professores apelaram aos encarregados a levarem os educandos às escolas.

A título de exemplo, na escola Nzinga Mbandi observou-se alguns alunos e professores a chegarem de forma tímida à instituição de ensino para o primeiro dia de aulas.

Segundo um professor, que preferiu anonimato, é normal a fraca adesão dos alunos, muito por culpa dos encarregados de educação que só mandam os filhos uma semana depois, entre outros aspectos, sugerindo maior rigor dos pais.

“É importante incutir na cabeça das crianças o senso de responsabilidade, porque se souberem que só têm de ir às aulas uma semana depois do início vai continuar assim toda a vida”, disse.

Já a encarregada de educação Manuela Alexandre disse ser necessário incentivar as crianças a estarem nas salas de aulas no primeiro dia e não ao contrário, sublinhando o dever dos pais em acompanhar os filhos, nem que seja apenas no primeiro dia de aulas.

“Mesmo sabendo que quase não haverá aulas esta semana, eles têm de marcar presença na escola e é importante ter contacto com a escola, professores e colegas logo no primeiro dia”, disse.

Já alguns alunos da escola Ngola Nzinga, como é o caso de Patrícia Regina, apareceram para apenas tomarem contacto com as listas e as salas onde vão frequentar as aulas, pois, disse, na primeira semana quase não haverá aulas como tal, apenas revisões de matérias das classes anteriores.

“Sei que essa primeira semana é apenas de apresentação dos professores e revisões, por isso, hoje não vim assistir às aulas, vim apenas ver as listas”, esclareceu a menor.