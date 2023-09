Filipe Mukenga adia lançamento do novo álbum por razões de saúde

O músico Filipe Mukenga anunciou o adiamento dos espectáculos de lançamento do seu sexto CD de originais “Canções e Destinos”, por questões de saúde.

O também compositor angolano, de 73 anos de idade, tinha agendado o lançamento, que coincidiria com os seus 60 anos de carreira e 74 de vida, para os dias sete e nove deste mês, em duas casas de espectáculos de Luanda.

Um comunicado de imprensa da Guelvamos Produções, empresa que segura o músico neste desafio, refere que o adiamento dos dois espectáculos de apresentação da nova obra do artista “deve-se exclusivamente a razões de saúde”.

“O músico teve complicações que obrigaram a uma passagem pela clínica Multiperfil no fim da manhã deste domingo, tendo a equipa médica aconselhado o necessário repouso do artista nos próximos dias”, lê-se no comunicado, a que a ANGOP teve acesso.

De acordo com a promotora, ainda não existe uma nova data para os shows que tinham sido agendados para esta quinta-feira e sábado, prometendo remarcar em breve.

Filipe Mukenka, nascido em Luanda, em 1949, é autor dos álbuns Lemba (1983), Kianda Ki Anda (1994), Nós Somos Nós (2014), Canto Terceiro da Sereia: o Encanto (2020) e Baile no Marçal (2021).