BAD lança iniciativa de adaptação climática no valor de mil milhões de dólares

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, anunciou, em Nairóbi, Quénia, o lançamento da iniciativa de adaptação climática no valor de mil milhões de norte-americanos, para jovens africanos.

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) é um banco multinacional de desenvolvimento, do qual são membros 53 países africanos, incluindo Angola.

Nesta vertente, a iniciativa denominada “Juventude Adaptar”, será lançada em parceria com o Centro Global de Adaptação, abrangendo vários países africanos.

O presidente do BAD, Akinwumi Adesina, fez o anúncio durante a Assembleia Africana da Juventude Climática, realizada antes da Cimeira Africana do Clima, que arrancou esta segunda-feira com a plenária de segmento ministerial.

Na presença do Presidente queniano, Willaim Ruto, que prestigiou a conferência, o responsável do BAD disse que o “Juventude Adaptar” prevê fornecer financiamento inicial para ideias e negócios liderados por jovens.

Na ocasião, o presidente do BAD disse que o programa já financiou, no passado, mais de 33 empresas de jovens africanos em 19 países, algumas das quais expandiram-se ainda mais e registaram mais de 200% de lucros.

Segundo o responsável, foram feitos investimentos no valor quatro milhões de dólares, apoiando ideias e negócios de jovens.

Para as empresas que beneficiaram de financiamento do banco, eventualmente, obterão um capital de crescimento para expandir os negócios.

“Fizemos isso em 33 empresas de 19 países. E posso dizer que essas empresas aumentaram os seus lucros em 200% e 20% deles estão a expandir os seus negócios para outras partes de África”, afirmou.

Com estes resultados, o Banco Africano de Desenvolvimento e Centro Global e de Adaptação dizem estar e determinados para alavancar a iniciativa.NE/VM