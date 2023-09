Vice Presidente de Angola em Nairobi para Cimeira Africana sobre o Clima

A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, está em Nairobi, Quénia, para representar Angola, de 4 a 6 deste mês, na primeira Cimeira Africana sobre o Clima e na Semana Africana do Clima.

Para mais informações sobre a Cimeira veja aqui “ Cimeira do Clima em Nairobi : Africa vai apresentar a sua posição sobre o aquecimento global”

A Cimeira Africana sobre o Clima e a Semana Africana do Clima juntam Chefes de Estado e de Governo, da União Africana e do sistema das Nações Unidas, bem como da sociedade civil.

A primeira Cimeira do Clima em África, liderada pelo Presidente do Quénia, William Ruto, com o apoio da UA, vai abordar a crescente exposição às alterações climáticas e os custos associados, a nível global e de África, em particular.

Com a iniciativa, os líderes africanos, mais uma vez, procuram traçar medidas urgentes para mitigar os efeitos das alterações climáticas.

Quanto à Cimeira é uma plataforma para informar, enquadrar e influenciar compromissos, promessas e resultados, conduzindo, em última análise, ao desenvolvimento da Declaração de Nairobi.

Sob o lema, “Impulsionando o crescimento verde e soluções de financiamento climático para África e o mundo”, o Fórum também vai centrar-se na apresentação de soluções inovadoras de crescimento verde e de financiamento do clima em África e no mundo.

O fórum vai decorrer no Centro Internacional de Convenções Kenyatta, onde já decorrem os trabalhos preparatórios que juntam técnicos de vários países, incluindo de Angola.