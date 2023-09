Tesla redesenha o interior do Model 3 e promete uma autonomia até 629 quilómetros

Para quem procura adquirir um automóvel Tesla, nomeadamente o Model 3, a fabricante acaba de lançar no mercado europeu uma versão atualizada do modelo. O principal destaque vai para a sua autonomia, prometendo percorrer até 629 quilómetros com apenas um carregamento. A fabricante atualizou ainda as linhas exteriores, com um estilo otimizado para melhor aerodinâmica, destacou na sua conta no X.

Se o conforto é a sua maior preocupação, a empresa de Elon Musk parece ter ouvido algumas das críticas que apontavam este aspeto aos seus automóveis. A fabricante diz que refinou o conforto, introduzindo uma nova afinação da suspensão e um corpo mais rígido. O modelo apresenta duas novas cores, o vermelho (Ultra Red) e o cinzento (Stealth Grey).

O interior foi redesenhado e a Tesla diz que introduziu materiais mais sofisticados, assentos ventilados e a possibilidade de os utilizadores poderem personalizar a iluminação de ambiente. Os passageiros na traseira ganharam um ecrã tátil, não apenas para controlarem o sistema de ar condicionado, mas também para poderem ver filmes ou jogar, entre as opções de entretenimento. Os assentos traseiros são também mais confortáveis, segundo a marca.

Para utilizadores que consideravam que o ecrã da consola central poderia ser maior, a Tesla oferece agora ainda mais área útil ao introduzir uma moldura reduzida. O ecrã tem mais brilho, maior contraste e promete responder melhor às ações dos utilizadores.