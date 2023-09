Presidente de Moçambique obtém imunidade no escândalo dos títulos de atum, num revés para o Credit Suisse

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, recebeu imunidade de quaisquer alegações de envolvimento na conspiração que está no centro do escândalo multibilionário dos barcos de pesca, num novo revés para o Credit Suisse .

Poucas semanas antes do início do julgamento em Londres, o juiz Robin Knowles recusou-se a adicionar Nyusi como parte no caso contra o Credit Suisse e outras empresas envolvidas no financiamento de uma frota de pesca de atum e de uma força de patrulha costeira em Moçambique.

O governo de Moçambique apresentou o caso de Londres alegando que o banco suíço ignorou os sinais de alerta e fez vista grossa à corrupção dos seus próprios banqueiros em negócios fechados há uma década.

“Em relação às reivindicações alegadas contra ele nestes processos, ele tem imunidade da jurisdição deste tribunal enquanto for chefe de Estado”, disse o juiz Knowles na segunda-feira. As acusações contra Nyusi referem-se a acontecimentos anteriores a ele se tornar presidente, disse o tribunal.

O Credit Suisse não quis comentar. Um advogado britânico do governo moçambicano e um representante da Privinvest não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A decisão é um revés para o Credit Suisse, agora parte do UBS Group AG , e para a Privinvest, empresa de construção naval do magnata Iskandar Safa , que levantou as acusações contra Nyusi.

O Credit Suisse perdeu uma tentativa em julho de bloquear o julgamento iminente agendado para outubro. O julgamento, que faz parte de uma panóplia de problemas jurídicos que o UBS Group AG herdou do Credit Suisse, que concordou em comprar em março.

O Credit Suisse concordou em 2021 em pagar quase 475 milhões de dólares aos Estados Unidos para resolver múltiplas investigações sobre o seu papel no escândalo de angariação de fundos que viu centenas de milhões serem saqueados de Moçambique e levou o país à crise económica.

