Líderes mundiais apelam a Bangladesh para suspender processo contra o economista Muhammad Yunus

As autoridades do Bangladesh classificaram uma carta de mais de 170 figuras globais condenando o “assédio judicial contínuo” do vencedor do Nobel e pioneiro do microcrédito Muhammad Yunus, como “intervenção estrangeira” indesejável no processo judicial do país.

Os signatários da carta de 27 de Agosto incluem o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, a ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, e mais de 100 vencedores do Nobel.

A carta, dirigida à primeira-ministra Sheikh Hasina e publicada na edição internacional do The New York Times, na quinta-feira (31/08)) como um anúncio de página inteira, também expressava preocupações sobre “as ameaças à democracia e aos direitos humanos” no Bangladesh, antes das eleições gerais de Janeiro.

Yunus, 83 anos, é creditado por ter tirado milhões de pessoas da pobreza através do seu uso pioneiro de microcréditos, do Grameen Bank, que fundou em 1983 para os que não podem usar bancos convencionais. Ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2006 pelo seu trabalho de desenvolvimento de base no Bangladesh.

Embora Hasina inicialmente tenha elogiado o trabalho de Yunus e do Grameen Bank, ela mudou de opinião depois de começar a vê-lo como um rival político.