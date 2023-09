CEEAC suspende Gabão após Golpe de Estado

O Gabão está suspenso, desde esta segunda-feira, das actividades da União Africana e seus órgãos, bem como da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), até retornar à normalidade da ordem constitucional.

A decisão foi tomada hoje durante a Cimeira Extraordinária da CEEAC, realizada na localidade de Djibloho, na Guiné Equatorial, com a participação do Chefe de Estado angolano, João Lourenço.

Uma publicação, divulgada na página oficial da Presidência da República de Angola no Facebook refere que também foi decidido que a liderança da CEEAC seja assumida pela Guiné Equatorial.

A passagem da presidência da CEEAC do Gabão para a Guiné Equatorial acontece no quadro dos estatutos da organização que prevê o preenchimento da vacatura do presidente pelo vice-presidente.

A Cimeira foi convocada, na sequência do golpe de Estado ocorrido no Gabão a 30 de Agosto último e que depôs o Presidente eleito, Ali Bongo Ondinga.

Na madrugada de quarta-feira (30) um grupo de militares do exército gabonês anunciou um golpe de Estado, em rede nacional da televisão local, após a divulgação dos resultados das eleições gerais naquele país.

O Chefe de Estado deposto do Gabão assumiu, em Fevereiro último, a liderança rotativa da CEEAC, em substituição do homólogo da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi.

A Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) foi criada em Libreville, Gabão, em Dezembro de 1981, tornando-se operacional apenas em 1985.

A Comunidade é constituída por Angola, Burundi, Camarões, República Centro-Africana, Tchad, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Rwanda, São Tomé e Príncipe e República Democrática do Congo (RDC)