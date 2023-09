Suspenso no Girabola, Petro de Luanda joga na Superliga Africana

Os angolanos correm o risco de não participar da inédita competição, devido à suspensão de que foram alvo pela Federação Angolana de Futebol.

Os angolanos do Petro de Luanda vão defrontar os sul-africanos do Mamelodi Sundows, nos quartos-de-final da Superliga Africana, ditou o sorteio realizado no sábado, no Cairo.

Contudo, os angolanos correm o risco de não participar da inédita competição, devido à suspensão de que foram alvo pela Federação Angolana de Futebol.

A Federação Angolana de Futebol (FAF) suspendeu na sexta-feira o Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, de toda atividade desportiva, por dois anos, por alegado envolvimento dos bicampeões angolanos em esquemas de corrupção.

Em causa está um áudio divulgado nas redes sociais no qual o jogador do Petro Márcio Luvambo confirma que o emblema que representa pagou três milhões de kwanzas à Académica do Lobito para vencer o 1.º de Agosto, em jogo da Taça de Angola da época passada.